Немножко Тарковского: вышел трейлер фильма Николая Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли

Дебютная работа журналиста и блогера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал»
обзавелась трейлером
. Фильм снят по мотивам одноимённого рассказа Юрия Казакова, в котором автор, обращаясь к сыну, вспоминает о самоубийстве друга (поэта Дмитрия Голубкова) и размышляет о быстротечности детства. Вместе с Иваном Ургантом
, который исполнил главную роль, в фильме снялись Полина Агуреева
, Леонид Бичевин
, Алёна Кучкова
, Надежда Маркина
и Лев Рузанов
. Съёмки фильма проходили в Петербурге и Новгородской области.
обсуждение >>