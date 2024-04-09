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Немножко Тарковского: вышел трейлер фильма Николая Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли

9 апреля
2024 год

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9 апреля 2024
Дебютная работа журналиста и блогера Николая Солодникова «Во сне ты горько плакал» обзавелась трейлером. Фильм снят по мотивам одноимённого рассказа Юрия Казакова, в котором автор, обращаясь к сыну, вспоминает о самоубийстве друга (поэта Дмитрия Голубкова) и размышляет о быстротечности детства. Вместе с Иваном Ургантом, который исполнил главную роль, в фильме снялись Полина Агуреева, Леонид Бичевин, Алёна Кучкова, Надежда Маркина и Лев Рузанов. Съёмки фильма проходили в Петербурге и Новгородской области.

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Немножко Тарковского: вышел трейлер фильма Николая Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли фотографии
Немножко Тарковского: вышел трейлер фильма Николая Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли фотографии
Немножко Тарковского: вышел трейлер фильма Николая Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли фотографии
Немножко Тарковского: вышел трейлер фильма Николая Солодникова с Иваном Ургантом в главной роли фотографии
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