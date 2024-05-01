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Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь

1 мая
2024 год

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1 мая 2024
Помимо громких премьер фильмов и сериалов Москву в апреле сотрясали всевозможные презентации. 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики в московском офисе VK состоялась презентация книги Юлии Пересильд «Это космос, детка!», на которой побывали Сергей Бурунов и Юлия Хлынина.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Юлия Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Сергей Бурунов

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Юлия Хлынина

В 20-х числах апреля на презентации бренда одежды NUME в галерее Гари Татинцяна побывали Елена Подкаминская, Юлия Пересильд и Юлия Снигирь.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Юлия Снигирь

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Юлия Пересильд

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Елена Подкаминская

А в столичном ГУМе состоялась презентация новой пляжной коллекции бренда Estelle Adony, на которой побывали Александра Ребенок, Катерина Шпица и Ирина Безрукова.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Александра Ребенок

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Катерина Шпица

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Екатерина Волкова

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Ирина Безрукова

На открытии выставки “Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х”, в Музее Москвы побывали Софья Эрнст, Юлия Бордовских и Эвелина Хромченко.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Софья Эрнст

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Юлия Бордовских

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Эвелина Хромченко

30 апреля в московском Mina Bar бренд Antonelli Firenze поил итальянским аперитивом Любовь Толкалину, Ольгу Филиппову и Екатерину Вуличенко.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Любовь Толкалина

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Ольга Филиппова

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Екатерина Вуличенко

За бугром тоже наблюдалось активное шевеление светской жизни. 18 апреля на показе межсезонной коллекции Louis Vuitton в шанхайском Музее Лун встретились Дженнифер Коннели, Хлоя Грейс Морец и Кейт Бланшетт.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Кейт Бланшетт

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Хлоя Грейс Морец

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Дженнифер Коннелли

25 апреля в Нью-Йорке на гала-вечере журнала Time, посвященному сотне самых успешных и влиятельных людей, побывали Кайли Миноуг и Ума Турман.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Кайли Миноуг

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Ума Турман

28 апреля в Лос-Анджелесе на ежегодной премии Daily Front Row Fashion Awards были замечены Сара Мишель Геллар и Дженнифер Гарнер.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Дженнифер Гарнер

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Сара Мишель Геллар

30 апреля на премьере фильма «Каскадёры» в Лос-Анджелесе исполнитель главной роли Райан Гослинг и комик Мики Дэй появились в образах Бивиса и Батт-хеда.

Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь
фото: Райан Гослинг и Мики Дэй
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фильмы
Бивис и Батт-ХедКаскадёры

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Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь фотографии
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