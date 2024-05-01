Блеск и нищета красных дорожек: Райан Гослинг, Елена Подкаминская и Юлия Снигирь

Помимо громких премьер фильмов и сериалов Москву в апреле сотрясали всевозможные презентации. 11 апреля, в преддверии Дня космонавтики в московском офисе VK состоялась презентация книги
Юлии Пересильд
«Это космос, детка!», на которой побывали
Сергей Бурунов
и
Юлия Хлынина
.
фото: Юлия Пересильд
фото: Сергей Бурунов
фото: Юлия Хлынина
В 20-х числах апреля на презентации бренда одежды NUME в галерее Гари Татинцяна побывали
Елена Подкаминская
,
Юлия Пересильд
и
Юлия Снигирь
.
фото: Юлия Снигирь
фото: Юлия Пересильд
фото: Елена Подкаминская
А в столичном ГУМе состоялась презентация новой пляжной коллекции бренда Estelle Adony, на которой побывали
Александра Ребенок
,
Катерина Шпица
и
Ирина Безрукова
.
фото: Александра Ребенок
фото: Катерина Шпица
фото: Екатерина Волкова
фото: Ирина Безрукова
На открытии выставки “Москвичка. Женщины советской столицы 1920–1930-х”, в Музее Москвы побывали
Софья Эрнст
,
Юлия Бордовских
и
Эвелина Хромченко
.
фото: Софья Эрнст
фото: Юлия Бордовских
фото: Эвелина Хромченко
30 апреля в московском Mina Bar бренд Antonelli Firenze поил итальянским аперитивом
Любовь Толкалину
,
Ольгу Филиппову
и
Екатерину Вуличенко
.
фото: Любовь Толкалина
фото: Ольга Филиппова
фото: Екатерина Вуличенко
За бугром тоже наблюдалось активное шевеление светской жизни. 18 апреля на показе межсезонной коллекции Louis Vuitton в шанхайском Музее Лун встретились
Дженнифер Коннели
,
Хлоя Грейс Морец
и
Кейт Бланшетт
.
фото: Кейт Бланшетт
фото: Хлоя Грейс Морец
фото: Дженнифер Коннелли
25 апреля в Нью-Йорке на гала-вечере журнала Time, посвященному сотне самых успешных и влиятельных людей, побывали
Кайли Миноуг
и
Ума Турман
.
фото: Кайли Миноуг
фото: Ума Турман
28 апреля в Лос-Анджелесе на ежегодной премии Daily Front Row Fashion Awards были замечены
Сара Мишель Геллар
и
Дженнифер Гарнер
.
фото: Дженнифер Гарнер
фото: Сара Мишель Геллар
30 апреля на премьере фильма
«Каскадёры»
в Лос-Анджелесе исполнитель главной роли
Райан Гослинг
и комик
Мики Дэй
появились в образах
Бивиса и Батт-хеда
.
фото: Райан Гослинг и Мики Дэй
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