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«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина

10 мая
2024 год

Лайфстайл >>
10 мая 2024
У Юры Борисова действительно широкая палитра ролей — то он пылкий революционер-бомбист, то контуженный дурачок, то харизматичный лидер панк-группы, то изобретатель-самородок, а то и спаситель, готовый пожертвовать собой. Но мы, конечно, с нетерпением ждём момента, когда можно будет увидеть Юру в роли Александра Сергеевича Пушкина в мюзикле «Пророк», съёмки которого уже закончились.
В интервью Фёдору Бондарчуку Юра признался, что концепция фильма менялась так же стремительно, как менялась жизнь российского общества, но в, конце концов, авторы нащупали концепцию.

«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина

«Так много всего менялось в нашей жизни, пока мы выпускали это кино. И каждый раз менялась мысль — про что делать это кино. Пушкина ещё при жизни пытались втиснуть всегда в определённый контекст. А уж после смерти… Хотелось сделать кино про живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым. Перманентно творил, и имел все пороки, присущие молодому человеку, но при этом постоянно куда-то стремился к свету и Богу. В нём это искрило, и он не знал, что с этим делать. Штырило его от происходящего, и хотелось найти способ нескучно рассказать об этом».

«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина

Поскольку фильм музыкальный, Юре пришлось брать уроки вокала: «Это музыкальный фильм, в котором есть разные музыкальные номера. Мы уже всё сняли, но продолжается работа над музыкальными произведениями. Вообще я не пою, но сейчас занимаюсь вокалом. Когда начал заниматься, все педагоги говорили: нет не поющих людей, просто люди думают, что не умеют петь и из-за этого не поют».
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№ 1
Наталья Курилова   10.05.2024 - 16:09
"Штырило" и Александр Сергеевич Пушкин не совместимо. Уже можно не смотреть. Хоть Юра Борисов парень талантливый, но Пушкин - гений. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина фотографии
«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина фотографии
«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина фотографии
«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина фотографии
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