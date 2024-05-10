«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина

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Хорошо иметь что-то, кроме работы

«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой

9 мая

«Где фильмы про Беслан и Норд-Ост?»: Максим Виторган об отсутствии рефлексии в российском кино

А так же о будущем отечественного кинопрома