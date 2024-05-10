«Штырило его от происходящего»: Юра Борисов рассказал, о чём будет мюзикл про Пушкина

У Юры Борисова
действительно широкая палитра ролей — то он пылкий революционер-бомбист
, то контуженный дурачок
, то харизматичный лидер панк-группы
, то изобретатель-самородок
, а то и спаситель
, готовый пожертвовать собой. Но мы, конечно, с нетерпением ждём момента, когда можно будет увидеть Юру в роли Александра Сергеевича Пушкина в мюзикле «Пророк»
, съёмки которого уже закончились.
В интервью Фёдору Бондарчуку
Юра признался, что концепция фильма менялась так же стремительно, как менялась жизнь российского общества, но в, конце концов, авторы нащупали концепцию.
«Так много всего менялось в нашей жизни, пока мы выпускали это кино. И каждый раз менялась мысль — про что делать это кино. Пушкина ещё при жизни пытались втиснуть всегда в определённый контекст. А уж после смерти… Хотелось сделать кино про живого человека, который страдал, любил, мучился, просто жил и хотел быть счастливым. Перманентно творил, и имел все пороки, присущие молодому человеку, но при этом постоянно куда-то стремился к свету и Богу. В нём это искрило, и он не знал, что с этим делать. Штырило его от происходящего, и хотелось найти способ нескучно рассказать об этом»
.
Поскольку фильм музыкальный, Юре пришлось брать уроки вокала: «Это музыкальный фильм, в котором есть разные музыкальные номера. Мы уже всё сняли, но продолжается работа над музыкальными произведениями. Вообще я не пою, но сейчас занимаюсь вокалом. Когда начал заниматься, все педагоги говорили: нет не поющих людей, просто люди думают, что не умеют петь и из-за этого не поют»
.
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