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«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой

10 мая
2024 год

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10 мая 2024

Нино Нинидзе не очень часто снимается в кино, что позволяет ей совмещать актёрскую работу с концертными выступлениями. В интервью для программы «Кино в деталях» актриса объяснила, что музыка не вытесняет кино, а просто позволяет ей не тратить время на самоедство.

«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой

«Это всё время происходит так: весь прошлый год и всё лето я проснималась. И в выходные у меня были концерты. Для меня это самый подходящий график — чтобы не было ни одного выходного. Меня это устраивает. Сын в школе, мама на работе.
Мне просто музыка помогает в тот момент, когда (у всех актёров настаёт такой период) начинается вот это “кто я? зачем я здесь?”. Начинаешь агенту звонить, узнавать, что там. Потом подходить к зеркалу и всматриваться: может, со мной что-то не так? И чтоб вот этого не происходило, чтобы не тратить энергию и не скатываться на дно, я пишу песни».



Актриса призналась, что никакого вектора развития актёрской карьеры у неё нет. «У меня никогда не было много предложений. Раньше я была претенденткой на роль “девушки-мечты” и я выделывалась, изо всех сил пытаясь стать такой. Сейчас интереснее работы. Сложные героини, и обязательно женщины с какой-то травмой».

«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой

«Я уже прекратила очаровываться. Потому что тебе кажется, что ты это можешь сыграть. А режиссёр тебе хочет показать совершенно другое. «Посмотри с этого ракурса, ты должен сыграть вот эту роль». «Да нет», говоришь ты, «я всадник». «Да не всадник ты, а тот чувак, который подносит кубок». Видимо, наверное, оттого, что я сняла напряжение с актёрской профессии, я перестала заморачиваться».
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«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой фотографии
«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой фотографии
«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой фотографии
«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой фотографии
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