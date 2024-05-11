Юра Борисов и Анна Шевчук ограничивают дочерям доступ к кино и мультфильмам

Юра Борисов
с женой Анной Шевчук
воспитывают дочерей Марфу и Акулину в условиях ограничения доступа к видео-контенту. В интервью Фёдору Бондарчуку
актёр объяснил, что хочет привить детям умение развлечь себя иными способами.
«Мы мало показываем им фильмов. Мультфильмов тоже немного. Им сейчас 7 и 8 лет. У нас нет дома телевизора, есть планшет, который выдаётся дозированно. Пока есть это ограничение, есть желание читать и смотреть вокруг. Потому что скучно этого не делать»
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Юра недавно сводил дочерей на премьеру фильма «Сто лет тому вперёд»
и дети были под огромным впечатлением: «Во-первых, они почти не видели никакое кино, во-вторых, им странно и интересно смотреть на меня на экране. И непонятно, почему я там такой. Первый фильм, который они видели — «Серебрянные коньки». И, конечно, было обсуждение и вопросы перед сном»
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Бондарчук признался, что они с Паулиной Андреевой
тоже не спешат сажать своего 3-летнего сына Ивана перед экраном, и он до сих пор ни разу не видел мультики. Примерно о том же говорила в эфире подкаста Kuji Саша Бортич
: «Я стараюсь минимизировать просмотр мультиков, и показываю их в крайнем случае»
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