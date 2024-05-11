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Настя Задорожная впервые станет мамой

11 мая
2024 год

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11 мая 2024
38-летняя Настя Задорожная и её супруг Владимир Макаров ждут рождения первенца. О беременности актриса сообщила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков о своём "исчезновении".

Настя Задорожная впервые станет мамой

«Анекдотичная подборка постов с заголовком "Куда пропала Настя Задорожная" заряжает не хуже витаминов. Подкину еще одну — упала на удобный матрас и "провалилась". Уже не могу себя отковырять. Хватайте, ребят», — пошутила актриса. После чего опубликовала фотографию в жанре "я беременна", подписав «Делом занята, не отвлекайте».

Настя Задорожная впервые станет мамой

О свадьбе Насти и Владимира стало известно в 2020 году. Будущие супруги познакомились в самолёте, оказавшись на соседних местах. В интервью «Вечерней Москве» Задорожная призналась, что Владимир очаровал её своим спокойствием и обаянием. «Вова очень интересный собеседник. Сочетание редкое. Я не люблю заводить знакомства в транспорте, но в тот день забыла наушники. И получилось так, что очень незатейливо и комфортно мне «присел на уши» спутник, сидящий на соседнем кресле».
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Настя Задорожная впервые станет мамой фотографии
Настя Задорожная впервые станет мамой фотографии
Настя Задорожная впервые станет мамой фотографии
Настя Задорожная впервые станет мамой фотографии
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