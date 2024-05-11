Настя Задорожная впервые станет мамой

38-летняя Настя Задорожная
и её супруг Владимир Макаров
ждут рождения первенца. О беременности актриса сообщила в соцсетях, отвечая на вопросы подписчиков о своём "исчезновении".
«Анекдотичная подборка постов с заголовком "Куда пропала Настя Задорожная" заряжает не хуже витаминов. Подкину еще одну — упала на удобный матрас и "провалилась". Уже не могу себя отковырять. Хватайте, ребят»
, — пошутила актриса. После чего опубликовала фотографию в жанре "я беременна", подписав «Делом занята, не отвлекайте»
.
О свадьбе Насти и Владимира стало известно в 2020 году
. Будущие супруги познакомились в самолёте, оказавшись на соседних местах. В интервью «Вечерней Москве»
Задорожная призналась, что Владимир очаровал её своим спокойствием и обаянием. «Вова очень интересный собеседник. Сочетание редкое. Я не люблю заводить знакомства в транспорте, но в тот день забыла наушники. И получилось так, что очень незатейливо и комфортно мне «присел на уши» спутник, сидящий на соседнем кресле».
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