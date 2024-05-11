Настя Задорожная впервые станет мамой

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Энди Серкис расскажет историю Голлума в новом фильме по «Властелину колец»

Хорошо иметь что-то, кроме работы

«Я пишу песни, чтобы не скатываться на дно»: Нино Нинидзе об увлечении музыкой

«Он в какой-то степени шут»: Даша Верещагина о Льве Зулькарнаеве

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«Где фильмы про Беслан и Норд-Ост?»: Максим Виторган об отсутствии рефлексии в российском кино

А так же о будущем отечественного кинопрома