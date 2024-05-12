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«Молчание — золото»: Полина Гагарина о разводе с Дмитрием Исхаковым

12 мая
2024 год

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12 мая 2024

В преддверии выхода сериала «Красные линии» исполнительница главной роли Полина Гагарина дала интервью Надежде Стрелец и впервые прокомментировала свой скандальный развод с фотографом Дмитрием Исхаковым. Для тех, кто подзабыл, что было в предыдущих сериях, напомним: Полина и Дмитрий развелись в конце 2020 года после 7 лет брака, долго не могли договориться об опеке над дочерью Мией и в итоге пришли к соглашению через суд. Всё это время пресса лопалась от сенсационных заголовков, Исхаков раздавал интервью, а Полина Гагарина упорно хранила молчание.

«Молчание — золото»: Полина Гагарина о разводе с Дмитрием Исхаковым
фото: Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

«Я не комментировала, потому что есть наша дочь. Я хочу, чтобы мама и папа оставались для неё примером, и чтобы ей никогда не было за нас стыдно. Чтобы она могла на нас положиться и прийти к нам первым, рассказать, что у неё на душе, поделиться».

«Я знала, что всё это успокоится. Что наступят времена, когда это будет казаться незначительным. Есть вещи важнее. Я верю, что есть жизнь после, я за собой слежу и за каждое своё слово я в ответе. Молчание — золото. Всё пройдёт. Зачем комментировать каждый всплеск? Мне всегда есть что сказать, но я молчу, потому что жизнь сама всё расставит по местам».

«Молчание — золото»: Полина Гагарина о разводе с Дмитрием Исхаковым

В интервью Ксении Собчак Исхаков предположил, что брак с Гагариной развалился из-за его чрезмерной включённости в её карьеру. Будучи уже состоявшимся фотографом, Дмитрий в какой-то момент погрузился в семью и растворился в делах жены, сопровождая её повсюду. В интервью Надежде Стрелец Полина заметила, что его никто об этом не просил.

«Есть у каждого выбор: смотря как захотеть, смотря как себя поставить и почувствовать. Я очень хотела, чтобы у Димы сложилось всё абсолютно, и я первая настояла, чтобы он открывал свою фотостудию, она сейчас процветает и растёт. Это тот самый случай, когда я просто не дала это всё бросить. Я поняла, что что-то происходит серьёзное, и не позволила ему разрушить своё дело. По поводу того, что он везде ездил со мной: я ему очень благодарна. С другой стороны, не было такой невероятной занятости у него в тот период, я его не вырывала из бизнеса, не отрывала от камеры».

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«Молчание — золото»: Полина Гагарина о разводе с Дмитрием Исхаковым фотографии
«Молчание — золото»: Полина Гагарина о разводе с Дмитрием Исхаковым фотографии
«Молчание — золото»: Полина Гагарина о разводе с Дмитрием Исхаковым фотографии
«Молчание — золото»: Полина Гагарина о разводе с Дмитрием Исхаковым фотографии
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