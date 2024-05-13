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«Больше на колено никогда вставать не буду»: Гарик Харламов рассказал, как сделал предложение Катерине Ковальчук

13 мая
2024 год

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13 мая 2024

На днях стало известно о помолвке Гарика Харламова и Катерины Ковальчук – артист поделился новостью в социальных сетях, удивив тем самым поклонников, совсем недавно наблюдавших за расставанием пары. В шоу «Кстати» Гарик рассказал, как сделал предложение своей возлюбленной.

«Больше на колено никогда вставать не буду»: Гарик Харламов рассказал, как сделал предложение Катерине Ковальчук

«Я скромненько встал на одно колено, как полагается, достал колечко, дождался пока она скажет "да", потом она помогла мне встать. Там не совсем всё получилось. Рабочие клали асфальт. Она вышла, попросила их помочь. Они пришли, вот так за ремень ковшом меня подняли и потом, когда уже я встал, я понял, что больше на колено никогда вставать не буду», — пошутил Харламов.

Он также добавил, что в момент предложения руки и сердца Катерина была в гриме и до этого проплакала весь день по сценарию: «У неё заплаканные глаза, как будто абьюз, как будто я её заставил. Сделал предложение, и она расплакалась по-настоящему. Она весь день плакала по сценарию, а сейчас уже по моему сценарию. Мы видео не выкладывали, это наш мирок», — поделился комик.
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«Больше на колено никогда вставать не буду»: Гарик Харламов рассказал, как сделал предложение Катерине Ковальчук фотографии
«Больше на колено никогда вставать не буду»: Гарик Харламов рассказал, как сделал предложение Катерине Ковальчук фотографии
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