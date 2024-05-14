Стива Бушеми госпитализировали после нападения на улице

Стив Бушеми
попал в больницу после нападения неизвестных в центре Манхэттена. Актёр получил отёк лица и левого глаза. Об этом сообщило
издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
«Бушеми прогуливался по Кипс-Бей на прошлой неделе, когда к нему подошёл грубиян и ударил звезду «Подпольной империи» средь бела дня — это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах»
, — пишет издание. Преступник до сих пор не арестован – органы правопорядка разыскивают бородатого мужчину, одетого в синюю футболку, черные спортивные штаны и бейсболку.
Это уже не первый случай нападения на известных людей. 31 марта актёра Майкла Стулбарга
, игравшего в «Подпольной империи» гангстера Арнольда Ротштейна, ударили камнем по голове во время пробежки. Полиция задержала злоумышленника в тот же день: им оказался 27-летний невменяемый бродяга.
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