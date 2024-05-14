Стива Бушеми госпитализировали после нападения на улице

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Ежики, кроты, коты-призраки и маленькие акулы заменят нам приквел «Атаки титанов»

Как найти жилье, переехав из России в Японию: главные новости аниме за неделю

Мелодрама Любови Мульменко про невозможную любовь

«Фрау»: Не стерпится, не слюбится

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Культовому американскому режиссеру и продюсеру независимого кино было 98 лет

Не стало «короля фильмов класса Б и драйв-иннов» Роджера Кормана

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Тебя не узнать. Часть 2: Угадайте звёзд по детским фотографиям

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