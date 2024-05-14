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Стива Бушеми госпитализировали после нападения на улице

14 мая
2024 год

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14 мая 2024
Стив Бушеми попал в больницу после нападения неизвестных в центре Манхэттена. Актёр получил отёк лица и левого глаза. Об этом сообщило издание New York Post со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Стива Бушеми госпитализировали после нападения на улице

«Бушеми прогуливался по Кипс-Бей на прошлой неделе, когда к нему подошёл грубиян и ударил звезду «Подпольной империи» средь бела дня — это одно из последних неспровоцированных нападений в пяти районах», — пишет издание. Преступник до сих пор не арестован – органы правопорядка разыскивают бородатого мужчину, одетого в синюю футболку, черные спортивные штаны и бейсболку.

Это уже не первый случай нападения на известных людей. 31 марта актёра Майкла Стулбарга, игравшего в «Подпольной империи» гангстера Арнольда Ротштейна, ударили камнем по голове во время пробежки. Полиция задержала злоумышленника в тот же день: им оказался 27-летний невменяемый бродяга.
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Стива Бушеми госпитализировали после нападения на улице фотографии
Стива Бушеми госпитализировали после нападения на улице фотографии
Стива Бушеми госпитализировали после нападения на улице фотографии
Стива Бушеми госпитализировали после нападения на улице фотографии
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