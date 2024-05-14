Оливия Манн отложила лечение онкологии, чтобы заморозить яйцеклетки

43-летняя Оливия Манн
прервала лечение рака груди, чтобы заморозить яйцеклетки. Об этом актриса рассказала
в интервью журналу Vogue.
В апреле прошлого года Оливия узнала о своём диагнозе
и наняла команду врачей, чтобы разработать интенсивный план лечения. Актрисе предстояло четыре операции за десять месяцев. В ноябре 2023 года её организм целенаправленно вводили в менопаузу, из-за чего Манн чувствовала себя полностью лишённой энергии.
Альтернативным лечением оказалось удаление матки, фаллопиевых труб и яичников. Актриса решила провести операцию – иначе она бы всю жизнь провела в обессиленном состоянии. Перед операциями по удалению репродуктивных органов Манн решила попробовать извлечь яйцеклетки: «В моём возрасте каждая десятая яйцеклетка здорова, и мы надеялись, что из этого извлечения получится один эмбрион»
, – рассказала актриса.
Но врачи смогли получить только семь яйцеклеток — на три меньше, чем планировалось. По словам актрисы, когда врач позвонил ей и сообщил, что теперь у неё есть два здоровых эмбриона, она расплакалась вместе с партнёром — комиком Джоном Малейни
. Вместе они воспитывают двухлетнего сына Малькольма. Теперь она планирует полностью сосредоточиться на лечении.
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