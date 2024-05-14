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Оливия Манн отложила лечение онкологии, чтобы заморозить яйцеклетки

14 мая
2024 год

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14 мая 2024
43-летняя Оливия Манн прервала лечение рака груди, чтобы заморозить яйцеклетки. Об этом актриса рассказала в интервью журналу Vogue.

Оливия Манн отложила лечение онкологии, чтобы заморозить яйцеклетки

В апреле прошлого года Оливия узнала о своём диагнозе и наняла команду врачей, чтобы разработать интенсивный план лечения. Актрисе предстояло четыре операции за десять месяцев. В ноябре 2023 года её организм целенаправленно вводили в менопаузу, из-за чего Манн чувствовала себя полностью лишённой энергии.

Альтернативным лечением оказалось удаление матки, фаллопиевых труб и яичников. Актриса решила провести операцию – иначе она бы всю жизнь провела в обессиленном состоянии. Перед операциями по удалению репродуктивных органов Манн решила попробовать извлечь яйцеклетки: «В моём возрасте каждая десятая яйцеклетка здорова, и мы надеялись, что из этого извлечения получится один эмбрион», – рассказала актриса.

Но врачи смогли получить только семь яйцеклеток — на три меньше, чем планировалось. По словам актрисы, когда врач позвонил ей и сообщил, что теперь у неё есть два здоровых эмбриона, она расплакалась вместе с партнёром — комиком Джоном Малейни. Вместе они воспитывают двухлетнего сына Малькольма. Теперь она планирует полностью сосредоточиться на лечении.
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Оливия Манн отложила лечение онкологии, чтобы заморозить яйцеклетки фотографии
Оливия Манн отложила лечение онкологии, чтобы заморозить яйцеклетки фотографии
Оливия Манн отложила лечение онкологии, чтобы заморозить яйцеклетки фотографии
Оливия Манн отложила лечение онкологии, чтобы заморозить яйцеклетки фотографии
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