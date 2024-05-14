Радио «Калина Красная» открывает программу «Зелёный шум»

20 мая в эфире «Калины Красной» зазвучит программа «Зелёный шум». Музыкальный редактор и ведущий радиостанции Сергей Мельников откроет многомиллионной аудитории новые имена в мире бардовской песни. Передача также будет доступна на Youtube-канале и страницах «Калины Красной» в социальных сетях.
Восходящие звёзды бардовской музыки сыграют живой концерт в уютной студии «Калины Красной» и в беседе с Сергеем Мельниковым поделятся самым сокровенным — размышлениями о творчестве, поэтическом вдохновении и тернистом пути к успеху.
фото: Сергей Мельников
Главный редактор «Калины Красной» Александр Карпенко отметил важность всесторонней поддержки талантливой молодёжи: «В мире бардовской музыки каждый день появляются новые имена. Артисты, чьё творчество идёт от всего сердца. И мы с радостью помогаем начинающим авторам на их профессиональном пути, участвуя в организации конкурсов, фестивалей и слётов, включая в ротацию их композиции. “Зелёный шум” — ещё одна отличная возможность для них громко заявить о себе».
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