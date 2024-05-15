Жена Никиты Волкова заявила, что его партнёрша по сериалу «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба её избила

Жена актёра Никиты ВолковаЕлена Ерёменко заявила, что её избила актриса Лиана Гриба. Инцидент произошёл ещё в начале декабря прошлого года на корпоративе по случаю окончания съёмок сериала «Постучись в мою дверь», в котором Волков и Гриба играли влюблённых. Пострадавшая написала заявление в полицию, у неё диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение. Об этом сообщает телеграм-канал Shot.
фото: Никита Волков и Елена Ерёменко
По словам жены Волкова, Лиана Гриба сказала ей, что актёр в неё влюблён, якобы чувства на экране перетекли в настоящие. Елена в ответ пыталась отшутиться: «После моих слов "Лиана, успокойся. Где ты, а где я!" она вылила мне в лицо вино. Я в этот вечер не пила. Сколько выпила она, я не знаю».
фото: Никита Волков и Лиана Гриба
После этого Елена её оттолкнула и хотела наорать, но в итоге, по её словам, Лиана Гриба схватила её за волосы, повалила на пол и стала бить по лицу, в ухо и в грудь. Как заявляет Ерёменко, свидетелей события было много: «Мы уехали, у меня много раз спросили люди, всё ли в порядке. О том, что у Лианы Грибы часто случаются нервные срывы на съёмках, может подтвердить любой из находящихся там людей. И Никиту она хватала, и вместо текста матом орала, неоднократно выражала неприязнь ко мне», — цитирует текст заявления Shot.
Когда именно поженились Никита Волков и Елена Ерёменко, супруги не раскрывают. В 2019 году у них родился сын Лука. Лиана Гриба встречается с актёром Артёмом Губиным.
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