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Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду

15 мая
2024 год

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15 мая 2024
На Лазурном берегу Франции стартовал 77-й Каннский кинофестиваль, который продлится до 25 мая. В основной конкурсной программе представлено 22 картины, а фильмом открытия стала комедия «Второй акт» Квентина Дюпьё. Среди гостей церемонии были Ева Грин, Хайди Клум, Джейн Фонда, Леа Сейду, Луи Гаррель, Грета Гервиг и многие другие.

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Мерил Стрип

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Ева Грин

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Леа Сейду

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Луи Гаррель и Леа Сейду

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Хайди Клум

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Джейн Фонда

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Грета Гервиг и Лили Гладстоун

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Жюльет Бинош

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Эммануэль Беар

Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду
фото: Лена Ленина
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Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду фотографии
Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду фотографии
Канны-2024: Мерил Стрип, Ева Грин и Леа Сейду фотографии
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