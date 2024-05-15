Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин

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14 мая в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера 8-серийного психологического триллера «Калимба» о том, как в ходе опаснейшего психологического эксперимента профессор собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Гостям вечера премьеру лично представила творческая команда и актёры сериала, среди которых Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Константин Плотников, Лиза Шакира и Пётр Скворцов, а среди гостей были Елена Летучая, Рената Пиотровски, Слава Копейкин, Мила Ершова, Ингрид Олеринская, Яна Кошкина, Марина Александрова и многие другие.
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