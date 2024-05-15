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Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин

15 мая
2024 год

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15 мая 2024

14 мая в московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера 8-серийного психологического триллера «Калимба» о том, как в ходе опаснейшего психологического эксперимента профессор собирает в замкнутом пространстве жертв и их обидчиков. Гостям вечера премьеру лично представила творческая команда и актёры сериала, среди которых Фёдор Бондарчук, Алёна Михайлова, Константин Плотников, Лиза Шакира и Пётр Скворцов, а среди гостей были Елена Летучая, Рената Пиотровски, Слава Копейкин, Мила Ершова, Ингрид Олеринская, Яна Кошкина, Марина Александрова и многие другие.

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Елена Летучая

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Алёна Михайлова

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Константин Плотников

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Лиза Шакира

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Ингрид Олеринская

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Рената Пиотровски

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Лянка Грыу

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Елена Николаева

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Марина Александрова

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Яна Кошкина

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Пётр Скворцов

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Мила Ершова

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Слава Копейкин

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Анна Невская

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Наталья Земцова

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Екатерина Волкова

Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин
фото: Фёдор Бондарчук

«Калимба». Трейлер №2
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
Yanina Sokolova   16.05.2024 - 00:20
Мне понравился трейлер.) Может быть впечатление обманчиво, по-всякому бывает. Хотя бы есть интерес в развитии сюжета, интрига. читать далее>>
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Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин фотографии
Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин фотографии
Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин фотографии
Глаза в глаза: Елена Летучая, Яна Кошкина и Слава Копейкин фотографии
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