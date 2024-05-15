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Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина

15 мая
2024 год

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15 мая 2024
14 мая на Мосфильме состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке». В основе картины – история о взрослении в антураже Москвы 60-х годов прошлого века. Главный герой сталкивается с первым предательством и жестокостью, но вместе с тем он учится сочувствовать и прощать. Это история об одиночестве, о трудном нравственном выборе и о принятии себя. Премьеру посетили Катерина Шпица, Ирина Безрукова, Светлана Иванова с дочерью, Анна Снаткина с мужем Виктором Васильевым и дочерью, Елена Старостина и другие.

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Катерина Шпица

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Ирина Безрукова

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Светлана Иванова с дочкой

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина с дочерью Вероникой

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Елена Старостина

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Анастасия Крылова

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Владимир Левкин с семьёй

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Евгения Ахременко

Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина
фото: Лев Лещенко

Картина «Каждый мечтает о собаке» выйдет в широкий российский прокат 16 мая.

«Каждый мечтает о собаке». Тизер
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Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина фотографии
Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина фотографии
Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина фотографии
Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина фотографии
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