Трудный подросток: Катерина Шпица, Светлана Иванова и Анна Снаткина

14 мая на Мосфильме состоялась премьера приключенческого фильма «Каждый мечтает о собаке»
. В основе картины – история о взрослении в антураже Москвы 60-х годов прошлого века. Главный герой сталкивается с первым предательством и жестокостью, но вместе с тем он учится сочувствовать и прощать. Это история об одиночестве, о трудном нравственном выборе и о принятии себя. Премьеру посетили Катерина Шпица
, Ирина Безрукова
, Светлана Иванова
с дочерью, Анна Снаткина
с мужем Виктором Васильевым
и дочерью, Елена Старостина
и другие.
фото: Катерина Шпица
фото: Ирина Безрукова
фото: Светлана Иванова с дочкой
фото: Виктор Васильев и Анна Снаткина с дочерью Вероникой
фото: Елена Старостина
фото: Анастасия Крылова
фото: Владимир Левкин с семьёй
фото: Евгения Ахременко
Картина «Каждый мечтает о собаке» выйдет в широкий российский прокат 16 мая.
фото: Лев Лещенко
«Каждый мечтает о собаке». Тизер
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