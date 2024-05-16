«Когда много работаешь, не надо думать о своей жизни»: Зендея о кризисе самоопределения

К 27 годам Зендея
стала одной из самых узнаваемых и востребованных американских актрис. Её карьерный взлёт произошёл за считанные годы, но переломным моментом стал выход сериала «Эйфория»
. Во время прошлогодней забастовки актёров и сценаристов производство многих фильмов и сериалов встало на паузу, а актёры отправились в вынужденный отпуск. Оказавшись среди “отдыхающих”, Зендея впервые за много лет непрерывной работы была вынуждена притормозить и оценить свою жизнь со стороны. И её поджидало достаточно неприятное открытие: годы идут, она участвует в бешеной гонке, ничего больше не умея, и не понимает, в какую сторону развиваться.
«Когда ты так много работаешь, это отвлекает. Тебе не надо задумываться о своей жизни, потому что ты просто работаешь, работаешь, работаешь. И когда ты оказываешься в ситуации, где надо просто жить жизнь, вдруг выясняется, что надо что-то делать со всеми этими чувствами, которые у тебя накопились. Поэтому я стараюсь разобраться с мыслями и ощущениями, которые, как мне кажется, появляются у всех людей, взрослеющих в публичной сфере. Я же умею только это. Это всё, что я когда-либо делала. А в чём я ещё хорош, что ещё я могу делать?»
, — призналась Зендея в интервью австралийскому изданию «Vogue»
.
Зендея работает с 13 лет, но её взрослая самостоятельная жизнь началась в 20 лет, когда она переехала одна в Нью-Йорк, чтобы сниматься в «Величайшем шоумене»
. «Мне очень нравилось сниматься в этом фильме, каждый день наслаждалась»
, — с улыбкой вспоминает актриса. «Первый раз в большой городе, сама по себе, веду взрослую жизнь и всё такое»
. А потом всё закрутилось: Три фильма про Спайдер-мена
, «Эйфория»
, «Дюна»
и недавно вышедший фильм «Претенденты»
. «Такое впечатление, будто я просто моргнула, а мне 27. И что так теперь будет всегда? Жизнь несётся на перемотке, но ты до сих пор чувствуешь себя 20-летним и никто не скажет тебе, что ты едва ли будешь понимать, чем занимаешься, продолжая стареть? Что за фигня? Это какая-то ловушка!»
.
В попытке обрести больше контроля над собственной карьерой, Зендея, как и многие её коллеги, пробует свои силы в продюсировании и подумывает о режиссуре. «Единственная вещь, которая мне мешает, это моя самокритика, сомнения в себе и страх оказаться далеко не такой великой, как те люди, за которыми я наблюдаю. Если мне когда-нибудь удастся совладать с привычкой говорить себе, что я понятия не имею, что я делаю...Если мне когда-нибудь удастся заглушить этот внутренний голос, тогда, возможно, я смогу что-нибудь снять как режиссёр»
.
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