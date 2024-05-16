Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина

Жена Никиты Волкова заявила, что его партнёрша по сериалу «Постучись в мою дверь» Лиана Гриба её избила
Инцидент произошёл в декабре прошлого года
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15 мая в рамках 77-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера постапокалиптической автогонки Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Фильмы зрителям представили исполнители главных ролей Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт, а среди гостей присутствовали члены жюри Ева Грин и Грета Гервиг. Ну и Лена Ленина, конечно же!
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