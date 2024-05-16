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Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина

16 мая
2024 год

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16 мая 2024

15 мая в рамках 77-го Каннского кинофестиваля состоялась премьера постапокалиптической автогонки Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса». Фильмы зрителям представили исполнители главных ролей Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт, а среди гостей присутствовали члены жюри Ева Грин и Грета Гервиг. Ну и Лена Ленина, конечно же!

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Джордж Миллер, Аня Тейлор-Джой и Крис Хемсворт

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Аня Тейлор-Джой

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Ева Грин

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Эльза Патаки и Крис Хэмсворт

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Лена Ленина

А 16 мая состоялась премьера фильма-долгостроя «Мегалополис» Фрэнсиса Форма Копполы, представили который актёры Адам Драйвер, Обри Плаза, Лоуренс Фишбёрн, Джон Войт и Шайа ЛаБаф. Также на дорожке у зала Люмьер появились Айшвария Рай и Мерьем Узерли.

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Джон Войт, Джанкарло Эспозито, Кэтрин Хантер, Лоуренс Фишбёрн, Фрэнсис Форд Коппола, Адам Драйвер и Обри Плаза

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Шайя ЛаБаф

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Обри Плаза

Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина
фото: Мерьем Узерли
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МегалополисФуриоса: Хроники Безумного Макса

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Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина фотографии
Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина фотографии
Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина фотографии
Канны-2024: Аня Тейлор-Джой, Адам Драйвер и Лена Ленина фотографии
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