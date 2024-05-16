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СМИ: Лиза Янковская выходит замуж

16 мая
2024 год

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16 мая 2024
По слухам, распространённым телеграм-каналом "Героиня Татлера", 29-летняя Лиза Янковская (дочь Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры) выходит замуж за 40-летнего лидера группы OQJAV Вадика Королёва. Артисты познакомились на съёмках фильма Любови Мульменко «Фрау», в котором Лиза сыграла провинциальную балерину Кристину, а Вадик - влюблённого в неё продавца рыболовных снастей Ваню.

СМИ: Лиза Янковская выходит замуж

Официального подтверждения этой информации нет, но судя по соцсетям, дружба Лизы и Вадика продолжилась после завершения съёмок. Да и в интервью журналу «Собака» Лиза очень тепло отзывалась о Королёве: «Мы познакомились на пробах. Казалось бы, логичнее найти сначала актёра на роль Вани, а уже потом под него подбирать Кристину, но получилось наоборот. Я была утверждена первой, а дальше мы вместе с Любой почти два месяца искали Ваню. Я ходила на пробы, как на работу. А потом пришел Вадик, и это было невероятное попадание.

СМИ: Лиза Янковская выходит замуж
фото: Вадик Королёв в фильме "Фрау"

Он ничего особенного не делал, но сразу стало понятно: он и есть Ваня. А через пару дней после его утверждения я пошла к нему на концерт группы OQJAV. До этого я не слышала его музыки, а тут вдруг увидела, что у него есть и другая личность: художественный образ, в котором он выступает со своими текстами. И эта личность совсем не была похожа на Ваню, совершенно другой человек. Там было много женщин, которые практически лежали на сцене, крича: «Вадик, Вадик!» Я позвонила Любе [Мульменко] и спросила: «А ты точно уверена, что он подходит на эту роль?»
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Вадик КоролевЛюбовь МульменкоОксана ФандераЕлизавета ЯнковскаяФилипп Янковский
фильмы
Фрау

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СМИ: Лиза Янковская выходит замуж фотографии
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