(Не)справедливость по закону: Дамир Амангельдин, Анжелика Каширина и Дмитрий Бедерин

Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера
Начались съемки детективной драмы «Оперативная память»
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14 мая в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялся специальный показ полнометражного триллера «Приговор» режиссёра Диаса Бертиса. Трагические события фильма разворачиваются в небольшом городке на берегу озера Иссык-Куль: Актан, школьник, мечтающий вступить в ряды КНБ, сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Гостями показа стали актёры фильма Дамир Амангельдин, Рауан Ахмедов, Айбар Салы, а также Дмитрий Бедерин, Прохор Дубравин, Анжелика Каширина и многие другие.
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