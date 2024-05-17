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(Не)справедливость по закону: Дамир Амангельдин, Анжелика Каширина и Дмитрий Бедерин

17 мая
2024 год

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17 мая 2024

14 мая в кинотеатре «Октябрь» в рамках проекта КАРО.Арт состоялся специальный показ полнометражного триллера «Приговор» режиссёра Диаса Бертиса. Трагические события фильма разворачиваются в небольшом городке на берегу озера Иссык-Куль: Актан, школьник, мечтающий вступить в ряды КНБ, сталкивается с несправедливостью системы правосудия. Гостями показа стали актёры фильма Дамир Амангельдин, Рауан Ахмедов, Айбар Салы, а также Дмитрий Бедерин, Прохор Дубравин, Анжелика Каширина и многие другие.

(Не)справедливость по закону: Дамир Амангельдин, Анжелика Каширина и Дмитрий Бедерин
фото: Дамир Амангельдин

(Не)справедливость по закону: Дамир Амангельдин, Анжелика Каширина и Дмитрий Бедерин
фото: Рауан Ахмедов

(Не)справедливость по закону: Дамир Амангельдин, Анжелика Каширина и Дмитрий Бедерин
фото: Айбар Салы

(Не)справедливость по закону: Дамир Амангельдин, Анжелика Каширина и Дмитрий Бедерин
фото: Актёры фильма, Дмитрий Бедерин, Прохор Дубравин и творческая группа

(Не)справедливость по закону: Дамир Амангельдин, Анжелика Каширина и Дмитрий Бедерин
фото: Дмитрий Бедерин, Анжелика Каширина и гости премьеры

Фильм «Приговор» в прокате с 16 мая.

«Приговор»
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