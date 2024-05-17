Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова

Стажер Кузьма Сапрыкин поможет майору Андрею Смолякову справиться с болезнью Альцгеймера
Начались съемки детективной драмы «Оперативная память»
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16 мая в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Красные линии». Две серии новой главы в истории «Бывших» уже доступны в подписке START. Среди гостей вечера были актёры сериала Полина Гагарина, Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, а также Сабина Ахмедова, Денис Шведов, Ксения Теплова и другие.
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