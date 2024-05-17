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Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова

17 мая
2024 год

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17 мая 2024

16 мая в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера сериала «Красные линии». Две серии новой главы в истории «Бывших» уже доступны в подписке START. Среди гостей вечера были актёры сериала Полина Гагарина, Илья Любимов, Александра Флоринская, Ростислав Бершауэр, а также Сабина Ахмедова, Денис Шведов, Ксения Теплова и другие.

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Полина Гагарина

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Илья Любимов

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Ростислав Бершауэр с дочерью Софией

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Александра Флоринская

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Алексей Маклаков

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Денис Шведов

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Сабина Ахмедова

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Михаил Тройник

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Ирена Понарошку

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Асия

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Ксения Теплова

Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова
фото: Евгения Ахременко

Первые два эпизода сериала «Красные линии» уже доступны в онлайн-кинотеатре START.

«Красные линии». Трейлер №2
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Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова фотографии
Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова фотографии
Заветная цель: Полина Гагарина, Илья Любимов и Сабина Ахмедова фотографии
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