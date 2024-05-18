Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова

16 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ нового фильма южнокорейского режиссёра Хон Сан-су
— «Нужды путешественника»
, который получил гран-при жюри Берлинского кинофестиваля-2024. Премьеру посетили актёры Миша Гурай
, Ваня Трушин
, Васса Бокова
, Таня Струженкова
, Анастасия Евграфова
и Елизавета Кравченко
.
фото: Васса Бокова
фото: Михаил Гурай
фото: Ваня Трушин
фото: Татьяна Струженкова со спутником
фото: Анастасия Евграфова со спутником
фото: Елизавета Кравченко
Показ организован кинопрокатной компанией A-One.
фото: Илья Гуров
«Нужды путешественницы». Трейлер на корейском языке
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