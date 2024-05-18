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Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова

18 мая
2024 год

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18 мая 2024
16 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялся премьерный показ нового фильма южнокорейского режиссёра Хон Сан-су«Нужды путешественника», который получил гран-при жюри Берлинского кинофестиваля-2024. Премьеру посетили актёры Миша Гурай, Ваня Трушин, Васса Бокова, Таня Струженкова, Анастасия Евграфова и Елизавета Кравченко.

Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова
фото: Васса Бокова

Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова
фото: Михаил Гурай

Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова
фото: Ваня Трушин

Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова
фото: Татьяна Струженкова со спутником

Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова
фото: Анастасия Евграфова со спутником

Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова
фото: Елизавета Кравченко

Погружение в Сеул: Васса Бокова, Михаил Гурай и Таня Струженкова
фото: Илья Гуров

Показ организован кинопрокатной компанией A-One.

«Нужды путешественницы». Трейлер на корейском языке
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