«Худшие дни в моей жизни»: Софи Тёрнер высказалась о разводе с Джо Джонасом

Звезда «Игры престолов» Софи Тёрнер
впервые высказалась о громком бракоразводном процессе с музыкантом Джо Джонасом
. Актриса дала интервью
журналу Vogue, в котором призналась, что из-за свалившегося на неё хейта и обвинений в уклонении от материнских обязанностей она боялась не справиться со своими эмоциями.
О разводе Софи Тёрнер и Джо Джонас объявили
в сентябре прошлого года. Сейчас актриса говорит, что это были «худшие дни в её жизни» и что дети стали «жертвами» в этом процессе: «Были дни, когда я не знала, выдержу ли я. Я звонила своему адвокату и говорила: «Я не могу этого сделать. Я просто не могу». Я просто никогда не была достаточно сильной, чтобы постоять за себя. Через две недели, когда я запуталась в себе, она напомнила мне, что я борюсь за своих детей. Если кто-то говорит мне: «Сделай это ради своих детей», я делаю это. Я бы не сделала этого для себя, но для них я найду в себе силы».
В то время в СМИ стали появляться статьи, в которых Софи обвиняли в чрезмерном увлечении вечеринками и отсутствии должного внимания к детям. Были опубликованы фотографии, на которых она веселилась с коллегами всего за несколько дней до того, как Джонас подал на развод: «Это было больно, потому что я действительно мучаюсь из-за каждого своего поступка как мать. Невероятно, сколько людей просто выдумывают и пишут всякую ерунду на основе одних фотографий. Картинка может рассказать тысячу слов, но это не моя история. Было ощущение, что я смотрю фильм о своей жизни, который я не писала, не продюсировала и в котором не снималась. Это было шокирующе. Я до сих пор в шоке»
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В октябре пара договорилась о временной опеке над детьми, после того как Софи подала на бывшего мужа в суд из-за его попыток помешать ей вывезти детей из США в Великобританию, где она проживает. Актриса отметила, что недовольна тем, как всё сложилось, особенно для детей, но выразила надежду, что в конце концов им удастся договориться: «Джо — отличный отец для наших детей, и это всё, о чём я могу просить»
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Софи Тёрнер также рассказала, что развод ей помогла пережить поддержка друзей и её близкой подруги Тейлор Свифт
: «Тейлор была для меня абсолютным героем в этом году. Я никогда и никому не была так благодарна, как ей, потому что она взяла моих детей и меня и предоставила нам дом и безопасное пространство. У неё действительно золотое сердце»
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