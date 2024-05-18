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Софи Тёрнер рассказала про многолетнюю борьбу с депрессией

18 мая
2024 год

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18 мая 2024
Софи Тёрнер в подкасте The Run-Through with Vogue рассказала о своей многолетней борьбе с депрессией. Актриса призналась, что на протяжении долгого времени страдала от тревожности и других симптомов, которые мешали ей жить.

Софи Тёрнер рассказала про многолетнюю борьбу с депрессией

Справиться с проблемами Софи помогло материнство: рождение детей вдохновило её лучше заботиться о своём состоянии. Если раньше Тёрнер могла долгое время обходиться без помощи и поддержки, изолировать себя во время депрессии, то теперь она научилась обращаться к близким и не замыкаться в себе: «У меня постоянно случаются такие моменты, когда я чувствую себя ошеломленной, тревожной и депрессивной, и тогда я звоню своим друзьям — и мне становится лучше примерно через 20 минут», — поделилась Тернер.

Софи Тёрнер рассказала про многолетнюю борьбу с депрессией

Актриса также освоила дыхательные упражнения и скорректировала пищевые привычки. В прошлом она нередко отказывалась от еды или плохо питалась: «Дети просто подарили мне совершенно новый взгляд на жизнь, на хорошее самочувствие и да, на важность здоровья и уважительного отношения к себе», — заявила актриса, признавшись, что хочет подавать хороший пример малышам.
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Софи Тёрнер рассказала про многолетнюю борьбу с депрессией фотографии
Софи Тёрнер рассказала про многолетнюю борьбу с депрессией фотографии
Софи Тёрнер рассказала про многолетнюю борьбу с депрессией фотографии
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