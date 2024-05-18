СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода

Детективы с Мариэттой Цигаль-Полищук, Станиславом Бондаренко и Дмитрием Пчелой закроют весенний телесезон на ТВЦ
Зрителей ждут новые расследования и продолжение популярных проектов
3 комментария
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек давно не появлялись вместе на публике, чем спровоцировали слухи о проблемах в отношениях, которые, по словам инсайдеров, находят подтверждения. На днях Джей Ло заметили за просмотром нового дома: она выходила из особняка в Беверли-Хиллз в сопровождении своей партнёрши по рабочим делам Элейн Голдсмит-Томас. Источники таблоида In Touch утверждают, что супруги уже не живут вместе и планируют выставить на продажу свой особняк стоимостью 61 млн долларов.
обсуждение >>