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СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода

18 мая
2024 год

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18 мая 2024

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек давно не появлялись вместе на публике, чем спровоцировали слухи о проблемах в отношениях, которые, по словам инсайдеров, находят подтверждения. На днях Джей Ло заметили за просмотром нового дома: она выходила из особняка в Беверли-Хиллз в сопровождении своей партнёрши по рабочим делам Элейн Голдсмит-Томас. Источники таблоида In Touch утверждают, что супруги уже не живут вместе и планируют выставить на продажу свой особняк стоимостью 61 млн долларов.

СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода

«Бен уже съехал, и им, скорее всего, придётся продать дом мечты, на поиски которого они потратили два года. Сейчас Бен сосредоточен на работе и детях. Они никогда не перестанут любить друг друга, но она не может контролировать его, а он не может изменить её. Невозможно, чтобы это продолжалось долго», – утверждает источник.

Новость о возможном разводе, похоже, долетела до самой пары. И они, разумеется, решили продемонстрировать обратное. Дженнифер и Бена заметили около школы, в которой учится дочь Аффлека, 15-летняя Серафина. Публичное воссоединение супругов показалось поклонникам неубедительным. По словам очевидцев, «Бен не выглядел счастливым, увидев Джей Ло». Да и сама певица не проявляла никаких проявлений привязанности к нему.
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СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода фотографии
СМИ: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на грани развода фотографии
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