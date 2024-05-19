«Мне хотели устроить тёмную»: Татьяна Бабенкова о травле в институте

Желание актрисы Татьяны Бабенковой
творчески самореализоваться осуществилось весьма затейливым путём. Татьяна всегда любила петь и окончила музыкальную школу по классу фортепиано. Но при этом отучилась на экономическом факультете одного из воронежских вузов, в который попала случайно и исключительно благодаря своим вокальным данным.
«Честно говоря, не знаю, зачем мне это надо было. Моя двоюродная сестра позвала меня на конкурс типа “Алло, мы ищем таланты”, и попросила меня спеть за их факультет, который назывался “Государственное и муниципальное управление”. И она мне говорит: «Если кто-то у тебя спросит, назови наш факультет». И я спела. Ко мне подходит не кто-нибудь, а ректор института и спрашивает, с какого я факультета. Естественно, сложное название факультета вылетело у меня из головы, и я честно сказала, что ни с какого, меня просто попросили и я спела. И тогда она сказала: «Мы можем вас взять, нам нужны такие творческие люди»
, — рассказала Татьяна в интервью на Радио 7 на семи холмах
.
Татьяна окончила школу экстерном и поступила на экономический, где к ней было очень предвзятое отношение со стороны однокурсников. «В институте я впервые пережила такую прям травлю. Со стороны девочек. Мальчики очень хотели со мной общаться, но они страшно боялись. Они тайком меня провожали до дома, чтобы не узнали девочки. Девчонки хотели мне устроить тёмную на вечеринках. Началось моё отчуждение с того, что все курили, а я нет. Я сидела одна. Были и конфликты, и оскорбления. Это было тяжело. Но такая школа… Мне теперь никакая конкуренция не страшна»
.
При институте был театральный кружок, но Татьяну в него упорно не брали: «А я так хотела в этот кружок. Приходила на все их выступления, хохотала громче всех, чтобы меня заметили хотя бы из зала. Но никто не хотел меня брать»
. Закончив институт с красным дипломом, Татьяна поступила в музыкальное училище в Воронеже, но поняла, что академическая музыкальная карьера не для неё. И только тогда поступила на театральный факультет в воронежскую Академию искусств.
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