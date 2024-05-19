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«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе

19 мая
2024 год

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19 мая 2024
16 мая в кинотеатре Okko состоялась премьера сериала «Калимба»триллера о психологическом эксперименте с участием обидчиков и их жертв. Одну из ролей в сериале исполнила Алёна Михайлова, которая давно не появлялась на экране. В интервью изданию «Hello!» Алёна призналась, что эта роль стала для неё “уходящим поездом”.

«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе

«В «Калимбу» я пришла после долгого перерыва — не снималась полтора года. А это для любого актёра немаленький срок. Этот проект казался мне уходящим поездом, на подножку которого я пыталась вскочить в состоянии, близком к тому, в каком была моя героиня. К тому же я только вышла из отношений. У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла. И я отправилась в это приключение, во взрослую жизнь. Я была запуганной, неуверенной в себе, совершенно закрытой».

«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе

Связанная с актёрской профессией публичность для Алёны — огромный стресс, и она никогда не хотела быть актрисой. «Я больше люблю быть в тени — сделать свою работу и уйти жить в свою жизнь. Себя я воспринимаю как человека странного, до конца даже самой себе непонятного. Я никогда не мечтала об этой профессии и не грезила известностью. Я занималась спортом: с утра у меня была легкая атлетика, вечером — баскетбол и футбол. Но, оказалось, у Бога были на меня другие планы. И сейчас я там, где я есть».

«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе

После съёмок в сериале Алёна второй раз в жизни побрилась налысо — в рамках бессрочного проекта по изучению самой себя. «Первый раз я остригла волосы в Мексике три года назад. Помню, чувствовала себя тогда максимально некомфортно — как в юности, когда носила обувь на два размера меньше, чтобы нога большой не казалась. Как же я жалела о стрижке! Все потому, что внутри не ощущала себя женственной, красивой. Мне хотелось обыграть все внешним — прикрыть волосами, макияжем, одеждой. Не могу сказать, что сейчас я себя полностью принимаю, но себе нравлюсь. Вот такие у меня трансформации произошли за эти годы».
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«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе фотографии
«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе фотографии
«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе фотографии
«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе фотографии
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