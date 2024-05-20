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Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова

20 мая
2024 год

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20 мая 2024
Между громкими премьерами на Каннском фестивале проходят также всевозможные премии и вечеринки брендов-партнёров. Одним из постоянных партнёров фестиваля является ювелирный дом Chopard, который учредил премию Chopard Trophy, чествующую молодых актёров. В этом году лауреатами премии стали Майк Фейст, сыгравший в фильме «Претенденты», и Софи Уайлд, исполнившая роль в фильме «Два, три, демон, приди!». А среди гостей мероприятия были Деми Мур, Кевин Костнер, Ева Лонгория и Ева Грин.

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Деми Мур

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Ева Лонгория

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Ева Грин

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Кевин Костнер

Одним из главных событий фестиваля стала премьера фильма Жака Одиара «Эмилия Перес», вызвавшего единодушный восторг критиков и менее искушённых зрителей. Премьеру посетили исполнительница главной роли Зои Салданья, а так же Шарлотта Генсбур, Сальма Хайек и Селена Гомес.

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Зои Салданья

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Энтони Ваккарелло и Шарлотта Генсбур

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Сальма Хайек Пино с мужем

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Селена Гомес

К долгожданной премьере фильма Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке» на Лазурный берег подтянулся отечественный бомонд в лице Ксении Собчак, Светланы Устиновой, Натальи и Мурада Османн, Дарьи Екамасовой, а также сменивших прописку Александра Кузнецова и Андрея Бурковского. Фильм зрителям представили исполнители главных ролей Бен Уишоу и Виктория Мирошниченко.

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Бен Уишоу и Виктория Мирошниченко

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Ксения Собчак

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Мурад и Наталья Османн

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Светлана Устинова

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Александр Кузнецов со спутницей и Дарья Екамасова

На следующее утро после премьеры Серебренников вышел на фотоколл с фотографией режиссёра Жени Беркович и драматурга Светланы Петрийчук, которые уже больше года сидят в СИЗО по делу об оправдании терроризма. Сегодня в Москве по этому делу начался суд, и Серебренников выразил поддержку коллегам, назвав обвинения в их адрес надуманными.

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Кирилл Серебренников с фотографией Беркович и Петрийчук

Гала-вечер Women in Cinema посетили Мишель Родригес, Мерьем Узерли, Венсан Кассель и Ричард Гир.

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Алехандра Силва и Ричард Гир

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Рози Хантингтон-Уайтли

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Нара Баптиста и Венсан Кассель

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Мерьем Узерли

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Мишель Родригес

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Ума Турман

На церемонии вручения наград премии Women in Motion Awards, чествующих, как не сложно догадаться, женщин-кинематографисток, побывали Диана Крюгер, Катрин Денёв, Ума Турман и Джулианна Мур.

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Ума Турман

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Катрин Денёв

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Диана Крюгер

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Ева Грин

Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова
фото: Джулианна Мур
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фильмы
Два, три, демон, приди!Лимонов: Баллада об ЭдичкеПретендентыЭмилия Перес

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Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова фотографии
Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова фотографии
Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова фотографии
Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова фотографии
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