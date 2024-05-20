Канны-2024: Ксения Собчак, Мерьем Узерли и Дарья Екамасова

Между громкими премьерами на
Каннском фестивале
проходят также всевозможные премии и вечеринки брендов-партнёров. Одним из постоянных партнёров фестиваля является ювелирный дом Chopard, который учредил премию Chopard Trophy, чествующую молодых актёров. В этом году лауреатами премии стали
Майк Фейст
, сыгравший в фильме
«Претенденты»
, и
Софи Уайлд
, исполнившая роль в фильме
«Два, три, демон, приди!»
. А среди гостей мероприятия были
Деми Мур
,
Кевин Костнер
,
Ева Лонгория
и
Ева Грин
.
фото: Деми Мур
фото: Ева Лонгория
фото: Ева Грин
фото: Кевин Костнер
Одним из главных событий фестиваля стала премьера фильма
Жака Одиара «Эмилия Перес»
, вызвавшего единодушный восторг критиков и менее искушённых зрителей. Премьеру посетили исполнительница главной роли
Зои Салданья
, а так же
Шарлотта Генсбур
,
Сальма Хайек
и
Селена Гомес
.
фото: Зои Салданья
фото: Энтони Ваккарелло и Шарлотта Генсбур
фото: Сальма Хайек Пино с мужем
фото: Селена Гомес
К долгожданной премьере фильма
Кирилла Серебренникова «Лимонов, баллада об Эдичке»
на Лазурный берег подтянулся отечественный бомонд в лице
Ксении Собчак
,
Светланы Устиновой
,
Натальи
и
Мурада Османн
,
Дарьи Екамасовой
, а также сменивших прописку
Александра Кузнецова
и
Андрея Бурковского
. Фильм зрителям представили исполнители главных ролей
Бен Уишоу
и
Виктория Мирошниченко
.
фото: Бен Уишоу и Виктория Мирошниченко
фото: Ксения Собчак
фото: Мурад и Наталья Османн
фото: Светлана Устинова
фото: Александр Кузнецов со спутницей и Дарья Екамасова
На следующее утро после премьеры Серебренников вышел на фотоколл с фотографией режиссёра
Жени Беркович
и драматурга
Светланы Петрийчук
, которые уже больше года сидят в СИЗО
по делу об оправдании терроризма
. Сегодня в Москве по этому делу начался суд, и Серебренников выразил поддержку коллегам, назвав обвинения в их адрес надуманными.
фото: Кирилл Серебренников с фотографией Беркович и Петрийчук
Гала-вечер Women in Cinema посетили
Мишель Родригес
,
Мерьем Узерли
,
Венсан Кассель
и
Ричард Гир
.
фото: Алехандра Силва и Ричард Гир
фото: Рози Хантингтон-Уайтли
фото: Нара Баптиста и Венсан Кассель
фото: Мерьем Узерли
фото: Мишель Родригес
фото: Ума Турман
На церемонии вручения наград премии Women in Motion Awards, чествующих, как не сложно догадаться, женщин-кинематографисток, побывали
Диана Крюгер
,
Катрин Денёв
,
Ума Турман
и
Джулианна Мур
.
фото: Ума Турман
фото: Катрин Денёв
фото: Диана Крюгер
фото: Ева Грин фото: Джулианна Мур
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