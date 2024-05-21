Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной

Джейсон Момоа
встречается с пуэрториканской актрисой Адриа Архоной
, известной по сериалам «Нарко»
, «Настоящий детектив»
и «Благие знамения»
. Спустя два года после расставания
с Лизой Боне
, актёр заявил о новых отношениях, опубликовав совместные фотографии с возлюбленной.
Адриа Архона родилась в Пуэрто-Рико. С 12 до 18 лет она жила в Майами, после чего переехала в Нью-Йорк, где работала официанткой и хостес, пока училась актёрскому мастерству. Адриа также была замужем за адвокатом Эдгардо Каналесом.
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