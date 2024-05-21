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Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной

21 мая
2024 год

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21 мая 2024
Джейсон Момоа встречается с пуэрториканской актрисой Адриа Архоной, известной по сериалам «Нарко», «Настоящий детектив» и «Благие знамения». Спустя два года после расставания с Лизой Боне, актёр заявил о новых отношениях, опубликовав совместные фотографии с возлюбленной.

Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной

Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной

Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной

Адриа Архона родилась в Пуэрто-Рико. С 12 до 18 лет она жила в Майами, после чего переехала в Нью-Йорк, где работала официанткой и хостес, пока училась актёрскому мастерству. Адриа также была замужем за адвокатом Эдгардо Каналесом.
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фотографии >>
Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной фотографии
Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной фотографии
Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной фотографии
Джейсон Момоа встречается с Адриа Архоной фотографии
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