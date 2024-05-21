Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг

20 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового блокбастера «Майор Гром: Игра»
, в котором жизненную идиллию майора полиции, известного всему Санкт-Петербургу, прерывает появление в городе таинственного злодея Призрака. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей. Среди гостей премьеры были Даниил Воробьёв
, Ирина Горбачёва
, Любовь Аксёнова
, Денис Шведов
, Полина Ауг
, Анастасия Резник
, Сергей Шнуров
и многие другие.
фото: Любовь Аксенова
фото: Ирина Горбачева
фото: Матвей Лыков
фото: Сергей Шнуров
фото: Даниил Воробьев
фото: Ольга Сутулова
фото: Денис Шведов и Александра Розовская
фото: Полина Ауг
фото: Ася Резник
фото: Алексей Маклаков
фото: Вера Вольт
фото: Александра Киселева
фото: Софья Аржаных
фото: Григорий Верник
фото: Софья Лебедева
фото: Валентина Ляпина
«Майор Гром: Игра» выйдет в прокат 23 мая.
фото: Екатерина Вуличенко
«Майор Гром: Игра». Отрывок
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