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Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг

21 мая
2024 год

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21 мая 2024
20 мая в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового блокбастера «Майор Гром: Игра», в котором жизненную идиллию майора полиции, известного всему Санкт-Петербургу, прерывает появление в городе таинственного злодея Призрака. Он предлагает Грому сыграть в опасную игру, ставка в которой — жизни обычных людей. Среди гостей премьеры были Даниил Воробьёв, Ирина Горбачёва, Любовь Аксёнова, Денис Шведов, Полина Ауг, Анастасия Резник, Сергей Шнуров и многие другие.

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Любовь Аксенова

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Ирина Горбачева

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Матвей Лыков

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Сергей Шнуров

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Даниил Воробьев

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Ольга Сутулова

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Денис Шведов и Александра Розовская

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Полина Ауг

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Ася Резник

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Алексей Маклаков

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Вера Вольт

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Александра Киселева

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Софья Аржаных

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Григорий Верник

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Софья Лебедева

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Валентина Ляпина

Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг
фото: Екатерина Вуличенко

«Майор Гром: Игра» выйдет в прокат 23 мая.

«Майор Гром: Игра». Отрывок
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Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг фотографии
Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг фотографии
Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг фотографии
Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг фотографии
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