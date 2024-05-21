Ставка – жизнь: Сергей Шнуров, Любовь Аксёнова и Полина Ауг

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Киллиан Мерфи вернется к своей роли из «28 дней спустя»

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«У меня не было ни средств к существованию, ни своего угла»: Алёна Михайлова о перерыве в работе

А также о принятии себя и стрессе, связанном с публичностью