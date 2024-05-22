«Сама Меньшова» будет выходить на телеканале Dомашний

С 8 июня по выходным в 23:00 в эфир телеканала Dомашний
будет выходить популярное Youtube-шоу Юлии Меньшовой
«Сама Меньшова». В проекте сложилась уникальная форма коммуникации автора и героя – честный разговор про ценности и отношения. Кроме интервью со звездами, Юлия встречается с экспертами в самых разных областях.
«Я уверена, что интересы современного человека очень широки, но время схлопывается, нам становится некогда читать, зато мы с огромным удовольствием слушаем специалистов, компетентно, но доступно рассказывающих об открытиях в науке, медицине, истории или психологии»
, — говорит Меньшова.
На Dомашнем выйдут наиболее популярные у интернет-аудитории выпуски, где о своей работе и личной жизни расскажет певица Татьяна Буланова
, а заслуженный мастер спорта и жена Романа Костомарова Оксана Домнина
поделится историей любви и борьбы с болезнью Романа. Также зрители увидят выпуски с экспертами — о самых насущных вопросах: как не откладывать жизнь до похудения, хорошо выглядеть в 50+, почему моногамия женщин - это миф, какие ошибки совершают женщины в вопросах косметологии и многие другие.
Смотрите шоу Юлии Меньшовой «Сама Меньшова» теперь и на Главном женском.
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