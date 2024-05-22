Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Сама Меньшова» будет выходить на телеканале Dомашний

22 мая
2024 год

Лайфстайл >>
22 мая 2024
С 8 июня по выходным в 23:00 в эфир телеканала Dомашний будет выходить популярное Youtube-шоу Юлии Меньшовой «Сама Меньшова». В проекте сложилась уникальная форма коммуникации автора и героя – честный разговор про ценности и отношения. Кроме интервью со звездами, Юлия встречается с экспертами в самых разных областях.

«Сама Меньшова» будет выходить на телеканале Dомашний

«Я уверена, что интересы современного человека очень широки, но время схлопывается, нам становится некогда читать, зато мы с огромным удовольствием слушаем специалистов, компетентно, но доступно рассказывающих об открытиях в науке, медицине, истории или психологии», — говорит Меньшова.

На Dомашнем выйдут наиболее популярные у интернет-аудитории выпуски, где о своей работе и личной жизни расскажет певица Татьяна Буланова, а заслуженный мастер спорта и жена Романа Костомарова Оксана Домнина поделится историей любви и борьбы с болезнью Романа. Также зрители увидят выпуски с экспертами — о самых насущных вопросах: как не откладывать жизнь до похудения, хорошо выглядеть в 50+, почему моногамия женщин - это миф, какие ошибки совершают женщины в вопросах косметологии и многие другие.

Смотрите шоу Юлии Меньшовой «Сама Меньшова» теперь и на Главном женском.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Татьяна БулановаОксана ДомнинаРоман КостомаровЮлия Меньшова

фотографии >>
«Сама Меньшова» будет выходить на телеканале Dомашний фотографии
«Сама Меньшова» будет выходить на телеканале Dомашний фотографии
«Сама Меньшова» будет выходить на телеканале Dомашний фотографии
«Сама Меньшова» будет выходить на телеканале Dомашний фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Сергей Векслер
Сергей Иванов
Юлия Мельникова
Елизавета Олиферова
Николай Олялин
Алина Сандрацкая
Пётр Соболевский
Анастасия Уколова
Андрей Чадов
Александр Яценко
Шарль Азнавур
Джиннифер Гудвин
Мэгги Кью
Ги Маршан
Лоуренс Оливье
Пол Уинфилд
Каролина Херфурт
все родившиеся 22 мая >>

Афиша кино >>

Мечтатели
драма, молодежный фильм, экранизация
Италия, Франция, Великобритания, 2003
Техасская резня бензопилой
фильм ужасов
США, 1974
Нужды путешественницы
драма
Южная Корея, 2024
Папуля
драма
США, 2023
Сама любовь
драма, комедия, мелодрама
Великобритания, 2022
Девятые врата: Пандемониум
фильм ужасов
Франция, 2023
Заклятье. Мёртвые воды
мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Майор Гром: Игра
боевик, приключения
Россия, 2024
Мечта с подвохом
комедия
США, 2022
Обряд. Во власти демона
драма, мистика, фильм ужасов
Индонезия, 2023
Пробуждение зла
триллер, фильм ужасов
США, 2024
Пушистый вояж
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, ЮАР, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram