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Шоу «Последний герой» впервые снимут в России

22 мая
2024 год

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22 мая 2024

Реалити-шоу «Последний герой» впервые снимут в России. Телеканал ТВ-3 объявил о старте съёмок нового, одиннадцатого сезона, местом действия которого станет Республика Алтай. Ведущая проекта – Ксения Бородина.

Шоу «Последний герой» впервые снимут в России

За время существования проекта его герои пытались выживать на островах Карибского моря, в Африке, Азии и на берегу Тихого океана. В новом сезоне впервые за всю историю проекта герои побывают в России, на берегу Телецкого озера. Оно располагается в горной местности, на высоте 434 метра над уровнем моря, что создаст определённые сложности для участников «Последнего героя», которые за 20 лет существования проекта никогда не оказывались в горах.

Шоу «Последний герой» впервые снимут в России

Правила проекта останутся неизменными: участников поделят на племена, которые будут жить отдельно друг от друга. Команды будут соревноваться между собой за всевозможные привилегии, а также постепенно избавляться от самых слабых конкурсантов путём тайного голосования. Участникам придётся сражаться друг с другом, стихией, голодом, насекомыми, опасными животными — и со своим «внутренним дикарём».
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