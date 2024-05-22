Реалити-шоу «Последний герой» впервые снимут в России. Телеканал ТВ-3
объявил о старте съёмок нового, одиннадцатого сезона, местом действия которого станет Республика Алтай. Ведущая проекта – Ксения Бородина
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За время существования проекта его герои пытались выживать на островах Карибского моря, в Африке, Азии и на берегу Тихого океана. В новом сезоне впервые за всю историю проекта герои побывают в России, на берегу Телецкого озера. Оно располагается в горной местности, на высоте 434 метра над уровнем моря, что создаст определённые сложности для участников «Последнего героя», которые за 20 лет существования проекта никогда не оказывались в горах.
Правила проекта останутся неизменными: участников поделят на племена, которые будут жить отдельно друг от друга. Команды будут соревноваться между собой за всевозможные привилегии, а также постепенно избавляться от самых слабых конкурсантов путём тайного голосования. Участникам придётся сражаться друг с другом, стихией, голодом, насекомыми, опасными животными — и со своим «внутренним дикарём».
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