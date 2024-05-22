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Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв

22 мая
2024 год

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22 мая 2024
На Каннском фестивале прошла премьера фильма Дэвида Кроненберга «Саван» с Дианой Крюгер, Венсаном Касселем и Гаем Пирсом в главных ролях. На мероприятие также пришли Рози Хантингтон-Уайтли и дочь Джуда Лоу Айрис Лоу.

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Диана Крюгер

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Рози Хантингтон-Уайтли

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Айрис Лоу

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Венсан Кассель и Диана Крюгер

На премьере фильма Корали Фаржа «Вещество» были Рози Хантингтон-Уайтли и Деми Мур.

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Деми Мур

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Рози Хантингтон-Уайтли

Фильм Кристофа Оноре «Мой Марчелло» первыми посмотрели Катрин Денёв и её дочь Кьяра Мастроянни.

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Катрин Денёв

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Кьяра Мастроянни

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Барбара Палвин

А на премьеру картины «Анора» Шона Бэйкера, в которой снялись российские актёры Юра Борисов, Марк Эйдельштейн и Дарья Екамасова, пришёл Александр Молочников.

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Юра Борисов

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Дарья Екамасова

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Александр Молочников и Одесса Рэй

Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
фото: Саманта Квон, Марк Эйдельштейн, Шон Бэйкер и Майки Мэдисон
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