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22 мая 2024
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Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
Канны-2024: Марк Эйдельштейн, Юра Борисов и Катрин Денёв
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22 мая 2024
На Каннском фестивале прошла премьера фильма
Дэвида Кроненберга
«Саван»
с
Дианой Крюгер
,
Венсаном Касселем
и
Гаем Пирсом
в главных ролях. На мероприятие также пришли
Рози Хантингтон-Уайтли
и дочь
Джуда Лоу
Айрис Лоу
.
фото: Диана Крюгер
фото: Рози Хантингтон-Уайтли
фото: Айрис Лоу
фото: Венсан Кассель и Диана Крюгер
На премьере фильма
Корали Фаржа
«Вещество»
были Рози Хантингтон-Уайтли и
Деми Мур
.
фото: Деми Мур
фото: Рози Хантингтон-Уайтли
Фильм
Кристофа Оноре
«Мой Марчелло»
первыми посмотрели
Катрин Денёв
и её дочь
Кьяра Мастроянни
.
фото: Катрин Денёв
фото: Кьяра Мастроянни
фото: Барбара Палвин
А на премьеру картины
«Анора»
Шона Бэйкера
, в которой снялись российские актёры
Юра Борисов
,
Марк Эйдельштейн
и
Дарья Екамасова
, пришёл
Александр Молочников
.
фото: Юра Борисов
фото: Дарья Екамасова
фото: Александр Молочников и Одесса Рэй
фото: Саманта Квон, Марк Эйдельштейн, Шон Бэйкер и Майки Мэдисон
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