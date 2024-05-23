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СМИ: Сабина Ахмедова встречается с Сергеем Капковым

23 мая
2024 год

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23 мая 2024
На премьере фильма «Майор Гром: Игра» актриса сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова была замечена с бывшим руководителем Департамента культуры Москвы Сергеем Капковым.

СМИ: Сабина Ахмедова встречается с Сергеем Капковым

Вместе фотографам они не позировали, но в распоряжение журналистов издания Super попала видеозапись, на которой видно, как Капков и Ахмедова под руку покидают кинотеатр, не дождавшись окончания фильма, и вместе уезжают на автомобиле Капкова: «Кажется, на светском горизонте появилась ещё одна красивая пара», — пишет Super. Других подтверждений этого «романа» пока нет.

СМИ: Сабина Ахмедова встречается с Сергеем Капковым
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Майор Гром: ИграСодержанки

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СМИ: Сабина Ахмедова встречается с Сергеем Капковым фотографии
СМИ: Сабина Ахмедова встречается с Сергеем Капковым фотографии
СМИ: Сабина Ахмедова встречается с Сергеем Капковым фотографии
СМИ: Сабина Ахмедова встречается с Сергеем Капковым фотографии
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