СМИ: Сабина Ахмедова встречается с Сергеем Капковым

На премьере фильма «Майор Гром: Игра»
актриса сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова
была замечена с бывшим руководителем Департамента культуры Москвы Сергеем Капковым
.
Вместе фотографам они не позировали, но в распоряжение журналистов издания Super попала видеозапись
, на которой видно, как Капков и Ахмедова под руку покидают кинотеатр, не дождавшись окончания фильма, и вместе уезжают на автомобиле Капкова: «Кажется, на светском горизонте появилась ещё одна красивая пара»
, — пишет Super. Других подтверждений этого «романа» пока нет.
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