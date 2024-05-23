«Я стараюсь этим не заниматься»: Сергей Горошко о бесполезности самоанализа

16 мая в онлайн-кинотеатре Okko
состоялась премьера сериала «Калимба»
, в котором герой Фёдора Бондарчука
устраивает эксперимент, объединяя обидчиков и их жертв. Сергей Горошко
играет мошенника, который некогда влюбил в себя девушку и скрылся, украв все её деньги. В сериале очень много внимания уделено самоанализу. По иронии судьбы, сам Горошко бесконечно далёк от экзистенциальных переживаний и самокопания и считает, что попытка понять себя обречена на провал.
«Я не умею заниматься самоанализом. Я считаю, что это большая иллюзия, что ты про себя можешь что-то понять. Даже если ты взрослый человек с огромным жизненным опытом и прошёл все возможные духовные курсы, которые существуют в мире и религиях, — осознать самого себя очень сложно, потому что ты не можешь исключить из жизни социум, а он на тебя влияет»
, — признался актёр в интервью для журнала «OK!»
«На самом деле я всю жизнь стараюсь максимально исключать экзистенциальные всякие размышления, потому что пришёл недавно к такому выводу, что любой сложный вопрос про любовь, про профессию, про смысл жизни, — там на самом деле всё максимально просто»
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Это не значит, что актёр вовсе не предпринимал попыток копнуть вглубь своего сознания. Но потратив на это колоссальное количество времени и сил впустую, пришёл к выводу, что это бесполезно и даже болезненно. И что выводы, к которым мы приходим в результате рефлексии, могут загнать нас в тупик или заблуждение.
«Ты можешь попытаться заняться самоанализом, сделать для себя какой-то вывод, а он может быть ошибочным: например, тебе будет казаться, что ты для одних ролей создан, а для других нет, и это будет большой ошибкой. Выяснится, что ты просто себе напридумывал всякой ерунды. У меня были такие случаи. Я занимался самоанализом почти всю учёбу в институте и последующие несколько лет, а потом выяснилось, что это чушь собачья. А это больно, потому что ты уже настройки выставил, а тут происходит отторжение всего, что тебе казалось «про тебя»: не про тебя это, всё ложь, вранье какое-то. Поэтому я стараюсь этим не заниматься»
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