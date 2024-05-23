Рузиль Минекаев
снялся в клипе на песню «Пацан»
казахстанской группы «Ирина Кайратовна» в роли курьера, который мстит артистам за унижение. По сюжету участники группы заказывают еду с доставкой, и когда курьер произносит фразу "заказ для Госпожи Ирины Кайратовны", заказчики закатываются в хохоте.
Наутро однако выясняется, что название их группы присвоил некто в усах и женском парике, выступающий и подписывающий рекламные контракты под именем Госпожи Ирины Кайратовны.
Осторожно, в клипе есть нецензурная лексика.
обсуждение >>