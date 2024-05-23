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Месть курьера: Рузиль Минекаев снялся в клипе группы "Ирина Кайратовна"

23 мая
2024 год

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23 мая 2024
Рузиль Минекаев снялся в клипе на песню «Пацан» казахстанской группы «Ирина Кайратовна» в роли курьера, который мстит артистам за унижение. По сюжету участники группы заказывают еду с доставкой, и когда курьер произносит фразу "заказ для Госпожи Ирины Кайратовны", заказчики закатываются в хохоте.

Месть курьера: Рузиль Минекаев снялся в клипе группы Ирина Кайратовна

Месть курьера: Рузиль Минекаев снялся в клипе группы Ирина Кайратовна

Наутро однако выясняется, что название их группы присвоил некто в усах и женском парике, выступающий и подписывающий рекламные контракты под именем Госпожи Ирины Кайратовны.

Осторожно, в клипе есть нецензурная лексика.

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Месть курьера: Рузиль Минекаев снялся в клипе группы "Ирина Кайратовна" фотографии
Месть курьера: Рузиль Минекаев снялся в клипе группы "Ирина Кайратовна" фотографии
Месть курьера: Рузиль Минекаев снялся в клипе группы "Ирина Кайратовна" фотографии
Месть курьера: Рузиль Минекаев снялся в клипе группы "Ирина Кайратовна" фотографии
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