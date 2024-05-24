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Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце

24 мая
2024 год

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24 мая 2024
В московском Дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония вручения XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которую легко можно было спутать с премией «Аванс». Цветом церемонии стал белый (как символ чистоты и новизны), и гости охотно поддержали дресс-код. Среди посетителей премии были Дима Билан, Настасья Самбурская, Лариса Долина, Сергей Зверев, Агата Муцениеце, Анастасия Волочкова и другие.

Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков

Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце
фото: Настасья Самбурская

Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце
фото: Лариса Долина

Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце
фото: Агата Муцениеце

Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце
фото: Саша Попова

Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце
фото: Ольга Серябкина

Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце
фото: Сергей Зверев

Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце
фото: Анастасия Волочкова
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   24.05.2024 - 17:16
не помню, чтобы музыкальные мероприятия проходили во Дворце гимнастики. у Виннер вместимость всего 4 000, не так то и много. читать далее>>
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Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце фотографии
Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце фотографии
Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце фотографии
Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце фотографии
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