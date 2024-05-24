Белое пальто: Настасья Самбурская, Анастасия Волочкова и Агата Муцениеце

В московском Дворце гимнастики Ирины Винер прошла церемония вручения XIII Русской музыкальной премии телеканала RU.TV, которую легко можно было спутать с премией «Аванс». Цветом церемонии стал белый (как символ чистоты и новизны), и гости охотно поддержали дресс-код. Среди посетителей премии были Дима Билан
, Настасья Самбурская
, Лариса Долина
, Сергей Зверев
, Агата Муцениеце
, Анастасия Волочкова
и другие.
фото: Наталья Подольская и Владимир Пресняков
фото: Настасья Самбурская
фото: Лариса Долина
фото: Агата Муцениеце
фото: Саша Попова
фото: Ольга Серябкина
фото: Сергей Зверев фото: Анастасия Волочкова
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