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Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов

24 мая
2024 год

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24 мая 2024
22 мая на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялось торжественная церемония вручения ежегодной “Премия Художественного театра”, лауреатами которой в этом году стали Рузиль Минекаев, Ксения Трейстер и Роман Костомаров.

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Роман Костомаров с семьёй

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Ксения Трейстер

Среди гостей премии были Алла Сигалова, Леонид Ярмольник, Павел Табаков, Сергей Бурунов, Юлия Хлынина и другие.

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Константин Хабенский

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Павел Табаков

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Татьяна Навка

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Юлия Хлынина

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Алла Сигалова

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Сергей Бурунов

Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
фото: Кристина Бабушкина
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Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов фотографии
Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов фотографии
Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов фотографии
Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов фотографии
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