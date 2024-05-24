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24 мая 2024
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Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
Театралы: Павел Табаков, Фёдор Бондарчук и Сергей Бурунов
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24 мая 2024
22 мая на Основной сцене МХТ имени А.П. Чехова состоялось торжественная церемония вручения ежегодной “Премия Художественного театра”, лауреатами которой в этом году стали
Рузиль Минекаев
,
Ксения Трейстер
и
Роман Костомаров
.
фото: Роман Костомаров с семьёй
фото: Ксения Трейстер
Среди гостей премии были
Алла Сигалова
,
Леонид Ярмольник
,
Павел Табаков
,
Сергей Бурунов
,
Юлия Хлынина
и другие.
фото: Константин Хабенский
фото: Павел Табаков
фото: Татьяна Навка
фото: Юлия Хлынина
фото: Алла Сигалова
фото: Сергей Бурунов
фото: Кристина Бабушкина
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