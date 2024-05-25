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Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова

25 мая
2024 год

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25 мая 2024
23 мая в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера шоу «Клиника счастья. Реалити» Ведущей проекта, в котором пары за рекордные три дня будут спасать свои семьи, стала Аврора. Что примечательно, реалити-шоу выросло из одноимённого сериала с Дарьей Мороз в главной роли. Мероприятие привлекло большое количество знаменитых гостей, среди которых были Диана Арбенина, Алла Сигалова, Ирина Безрукова, Анна Невская, Евгения Ахременко, Ирина Безрукова, Анна Невская, Анастасия Акатова и другие.

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Аврора

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Алла Сигалова

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Мария Гончарук

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Евгения Ахременко

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Виктория Корлякова

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Александра Попова

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Дарья Жовнер

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Анна Невская

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Диана Арбенина

Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова
фото: Ирина Безрукова

Первые серии шоу «Клиника счастья. Реалити» будут доступны в онлайн-кинотеатре KION с 1 июня.
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Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова фотографии
Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова фотографии
Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова фотографии
Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова фотографии
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