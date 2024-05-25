Реанимация любви: Ирина Безрукова, Диана Арбенина и Алла Сигалова

23 мая в столичном кинотеатре «Москва» состоялась премьера шоу «Клиника счастья. Реалити»
Ведущей проекта, в котором пары за рекордные три дня будут спасать свои семьи, стала Аврора
. Что примечательно, реалити-шоу выросло из одноимённого сериала
с Дарьей Мороз
в главной роли. Мероприятие привлекло большое количество знаменитых гостей, среди которых были Диана Арбенина
, Алла Сигалова
, Ирина Безрукова
, Анна Невская
, Евгения Ахременко
, Ирина Безрукова
, Анна Невская
, Анастасия Акатова
и другие.
фото: Аврора
фото: Алла Сигалова
фото: Мария Гончарук
фото: Евгения Ахременко
фото: Виктория Корлякова
фото: Александра Попова
фото: Дарья Жовнер
фото: Анна Невская
фото: Диана Арбенина
фото: Ирина Безрукова
Первые серии шоу «Клиника счастья. Реалити»
будут доступны в онлайн-кинотеатре KION
с 1 июня.
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