Мила Ершова вышла замуж за Святослава Рогожана

В апреле звёзды сериала «Трудные подростки» Мила Ершова
и Святослав Рогожан
отметили 5-летний юбилей своей любви, а сегодня поделились фотографиями со свадьбы в петербургском Дворце бракосочетаний №1.
Мила и Святослав познакомились ещё в институте, когда встали в пару на занятии по сценическому движению. В феврале этого года актёры объявили о помолвке, рассказав в интервью журналу «OK!» о розыгрыше
, который придумал Святослав, чтобы выманить Милу в Армению и сделать ей предложение.
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