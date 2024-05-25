«Безумие и хаос»: Сиенна Миллер о романе с Джудом Лоу и преследованиях прессы

В свежем интервью Джеймсу Кордену
42-летняя Сиенна Миллер
вспомнила свой давний роман с Джудом Лоу
и тот нездоровый ажиотаж, который устроила вокруг этих отношений пресса.
Сиенна и Джуд познакомились на съёмках фильма «Альфи»
, когда Лоу уже был очень знаменит, а Миллер была начинающей актрисой. «Это во всех смыслах было волнительное и захватывающее время. Я только начинала работать, снималась в большом фильме, была безумно влюблена в этого кумира и была очень-очень счастлива. Но оборотная сторона этой истории оказалась такой тёмной и такой скорой на расправу»
.
Папарацци не давали Сиенне прохода, преследуя и поджидая её буквально везде. И оглядываясь назад, актриса удивляется, как ей удалось сохранить рассудок.
«Это был какой-то сюр. Как вспомню о том количестве людей, которые присутствовали в моей жизни всё время…Это сводит тебя с ума, что для них идеально и желанно. Чем больше ты на взводе, тем лучше продаются газеты. Мне кажется, мне очень повезло, что я всё ещё здесь. Звучит драматично, но как есть. Потому что такие вещи могут навлечь безумие и хаос. Это и есть хаос. Ты имеешь дело с агрессией, насилием, и ты просто добыча, тебя преследуют каждый день, так что ты быстро становишься параноиком. Моим внутренним ответом на это была убежденность, что я не изменюсь не сдамся. Но ты всё равно сбегаешь от этого. Я слишком много выпивала, тусовалась. Всё это безудержное веселье вносит ещё больше паники»
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