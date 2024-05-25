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Милли Бобби Браун вышла замуж за сына Джона Бон Джови

25 мая
2024 год

Лайфстайл >>
25 мая 2024
Согласно источникам таблоида «The Sun» в прошлые выходные 20-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и 22-летний сын Джона Бон Джови Джейк обменялись клятвами любви и верности в кругу ближайших родственников. Более пышное торжество пара планирует устроить чуть позже.

Милли Бобби Браун вышла замуж за сына Джона Бон Джови

Милли и Джейк познакомились в соцсетях и долгое время просто поддерживали дружбу. Об их романе стало известно в 2021 году, когда они вместе появились на премии BAFTA. А в апреле 2023 года пара объявила о помолвке.

Милли Бобби Браун вышла замуж за сына Джона Бон Джови
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Милли Бобби Браун вышла замуж за сына Джона Бон Джови фотографии
Милли Бобби Браун вышла замуж за сына Джона Бон Джови фотографии
Милли Бобби Браун вышла замуж за сына Джона Бон Джови фотографии
Милли Бобби Браун вышла замуж за сына Джона Бон Джови фотографии
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