Милли Бобби Браун вышла замуж за сына Джона Бон Джови

Согласно источникам таблоида «The Sun»
в прошлые выходные 20-летняя звезда сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун
и 22-летний сын Джона Бон Джови
Джейк обменялись клятвами любви и верности в кругу ближайших родственников. Более пышное торжество пара планирует устроить чуть позже.
Милли и Джейк познакомились в соцсетях и долгое время просто поддерживали дружбу. Об их романе стало известно в 2021 году, когда они вместе появились на премии BAFTA. А в апреле 2023 года пара объявила о помолвке.
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