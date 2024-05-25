Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг

25 мая
2024 год

Лайфстайл >>
25 мая 2024

25 мая состоялась церемония закрытия 77-го Каннского международного кинофестиваля, главную награду на котором забрал Шон Бэйкер за фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях. На красной ковровой дорожке, между тем, было негусто: члены жюри Грета Гервиг, Ева Грин и Лили Глэдстоун, а также Деми Мур, Эммануэль Беар, Мелани Лоран и Эль Фаннинг

Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг
фото: Эль Фаннинг

Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг
фото: Грета Гервиг

Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг
фото: Джои Кинг

Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг
фото: Ева Грин

Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг
фото: Виктория Боня

Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг
фото: Энди МакДауэлл

Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг
фото: Эммануэль Беар
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Аноре» Шона Бэйкера вручили «Золотую пальмовую ветвь» 77-го Каннского фестиваля
Поиск по меткам
блеск и нищета красных дорожекКаннский кинофестивальстиль
персоны
Эммануэль БеарВиктория БоняЮра БорисовШон БэйкерГрета ГервигЛили ГлэдстоунЕва ГринВиола ДэвисСофия КарсонДжои КингМелани ЛоранЭнди МакдауэллДеми МурМайки МэдисонЭль ФаннингМарк Эйдельштейн
фильмы
Анора

фотографии >>
Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг фотографии
Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг фотографии
Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг фотографии
Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Тофик Мовлави
24 мая ушёл из жизни актёр Тофик Мовлави.
Владимир Крупин
23 мая ушёл из жизни актёр Владимир Крупин.
Александр Ковалёв
22 мая ушёл из жизни каскадёр Александр Ковалёв.
Елена Муратова
22 мая ушла из жизни актриса Елена Муратова.
Виталий Гоннов
21 мая ушёл из жизни режиссёр Виталий Гоннов.

День рождения >>

Гликерия Богданова-Чеснокова
Ольга Зубкова
Антонина Комиссарова
Екатерина Копанова
Армандс Нейландс-Яунземс
Наталья Попова
Юлия Силаева
Артур Сопельник
Владимир Ярош
Хелена Бонем Картер
Мюзетта Вандер
Пэм Гриер
Питер Кашинг
Филип Майкл Томас
Джон Уэйн
Элизабет Харнуа
все родившиеся 26 мая >>

Афиша кино >>

Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
Суперпташки: Улётная миссия
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Италия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Манюня: Приключения в Москве
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2024
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?