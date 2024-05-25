Канны-2024: Энди МакДауэлл, Виктория Боня и Эль Фаннинг

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25 мая состоялась церемония закрытия 77-го Каннского международного кинофестиваля, главную награду на котором забрал Шон Бэйкер за фильм «Анора» с Марком Эйдельштейном и Юрой Борисовым в главных ролях. На красной ковровой дорожке, между тем, было негусто: члены жюри Грета Гервиг, Ева Грин и Лили Глэдстоун, а также Деми Мур, Эммануэль Беар, Мелани Лоран и Эль Фаннинг
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