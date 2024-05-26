«Хватаешься за то, чем занимаются дети»: Екатерина Климова об увлечениях

Актриса Екатерина Климова
дала интервью изданию «Hello!»
, в котором рассказала о своей роли в сериале «Горький 53»
, а также о своих увлечениях и хобби. По словам Екатерины, все её хобби связаны либо с работой, либо с увлечениями детей.
«Мои увлечения часто связаны с тем, что я делаю в кино. Если надо, я распеваюсь, танцую, хожу на бокс. Сейчас, правда, благодаря своей младшей дочери увлеклась верховой ездой. Это меня вдохновило, я вспомнила свои былые годы, когда после школы тоже занималась, а сейчас немножко вернулась к этому виду спорта. В последнее время хочется что-то делать руками, плести, но всё равно хватаешься за то, чем увлекаются дети. С мальчишками ходишь на футбол, если кто-то идёт на вокал, то и я начинаю распеваться вместе с ним. Но я, честно говоря, натура увлекающаяся, и хобби всё время меняются. Мне это очень нравится, особенно в последнее время, когда делаешь не для чего-то и не для кого-то, а только для себя. Когда ты многодетная мама, долгие годы всё равно делаешь то, что не тебе надо, а детям твоим, семье. А сейчас дети выросли, я поняла, что у меня появилось время, и я так кайфую! Даже просто бесцельная прогулка мне нравится, просто выйти погулять для себя. В этом смысле вкус к жизни появился только сейчас, наверное, потому что действительно появилось больше свободного времени»
.
Также актриса рассказала о своём YouTube-канале
, который она решила завести после полсотни интервью, в которых у неё всегда просят поделиться «секретами» ухода за собой
.
«Я по возможности всегда делюсь какими-то секретами, которые на самом деле секретами не являются. Я делюсь в соцсетях, специально создала YouTube-канал, потому что вопросов очень много про внешность, про спорт. Я пытаюсь по мере сил что-то снимать для этого канала и выкладывать. И про стиль, и про красоту, про моду — в разных темах пытаемся осветить этот момент»
.
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