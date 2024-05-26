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Николай Цискаридзе рассказал о встрече с преступником в детстве

26 мая
2024 год

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26 мая 2024
Как только стало понятно, что красноречие и эрудиция Николая Цискаридзе способны увлечь даже бесконечно далёкого от балета зрителя, каждый уважающий себя ютюб-блогер пригласил артиста на интервью. Вот и Светлана Бондарчук записала интервью с Николаем в Сапсане во время его сентиментального путешествия из Петербурга в Москву. И Николай даже попотчевал Светлану парочкой уникальных, ранее не рассказанных историй. В частности, Цискаридзе вспомнил один из наиболее жутких эпизодов (с участием крови и криминала) из своего в общем-то счастливого и лучезарного детства.

Николай Цискаридзе рассказал о встрече с преступником в детстве

«Мне было 3-4 года. Рядом с нашим домом в Тбилиси, в районе Сабуртало был парк. Сейчас на этом месте фонтан, а в 70-х, когда я был совсем маленький, фонтана не было. Это был такой хороший оазис, и в центре уже место для фонтана было, видимо, архитекторами запланировано. И там была большая песочница, в которой играли дети. И я сидел посреди этого огромного пространства, а по периметру стояли скамейки, на которых сидели родители и няни. А рядом общественный туалет. Везли преступника, ему был организован побег. Было задумано, что он попросится в туалет, а оттуда совершит побег и будет бежать в сторону детей, чтобы в него не стреляли. И вот этот момент очень хорошо помню: бежит человек, почему-то окровавленный. А я побежал к нему. Просто. И он меня хватает и бросает в сторону. А в этот момент милиционер стал стрелять в воздух. Меня водили к разным дамам, которые пытались меня привести в себя, потому что у меня был жуткий стресс. Но со мной удачно поработали, всё это ушло. Потом я этот рассказ знаю от мамы, но вот этот момент полёта, когда он меня бросил — я это помню».
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Николай Цискаридзе рассказал о встрече с преступником в детстве фотографии
Николай Цискаридзе рассказал о встрече с преступником в детстве фотографии
Николай Цискаридзе рассказал о встрече с преступником в детстве фотографии
Николай Цискаридзе рассказал о встрече с преступником в детстве фотографии
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