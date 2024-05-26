Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета

26 мая
2024 год

Лайфстайл >>
26 мая 2024
О кознях и интригах в Большом театре Николай Цискаридзе может рассказывать бесконечно. Вот и в свежем интервью Светлане Бондарчук артист подтвердил правдивость большинства легенд о жестокости и мстительности артисток балета, фарширующих стеклом пуанты конкуренток. И рассказал об одном вопиющем случае, свидетелем которого он сам стал на первом году работы в Большом театре.

«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета

«Я никогда не понимал людей, которые держатся за свои места всеми правдами и неправдами. Ты знаешь, сколько “работает” людей в Большом театре, которые никогда не выходят на сцену? Они готовы на все подлости, лишь бы только иметь возможность самоудовлетворяться тем, что они ходят в театр. Они стоят в кулисах и проклинают всех, кто выходит на сцену. Битое стекло в пуантах, лезвия бритв, иголки в костюмах — это всё абсолютная правда. Я уже рассказывал, но я ещё раз расскажу. Это ситуация, которую я лично видел.

«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета

Был такой балет в Советском Союзе на музыку Тихона Хренникова «Любовью за любовь» по произведению Шекспира «Много шума из ничего». Этот спектакль был дежурный в те годы, его часто давали танцевать молодым артистам. И вот у нас был молодой ввод, нас было 7 человек, кому дали роли в этой постановке. Молодым артистам никогда не шили специально костюмы, мы должны были взять костюмы из подбора. Девочке, которая танцевала главную роль, подошёл костюм одной Народной артистки СССР. А это был редкой сволочности человек, её ненавидели все. Она была чудовище. Она всегда устраивала всем гадости. И девочка, которой подошёл её костюм, всё понимала и спросила нашего педагога Марину Семёнову: “Что мне делать?”. Семёнова говорит: "Взяла и всё". Народная артистка уже появилась, устроила истерику, ей объяснили: "Вы не работаете в театре больше 5 лет, это государственная собственность”. А приходит она в театр, потому что народных артистов обязаны пускать. Начинается спектакль. Мы заходим за задник и тактов за 30 до выхода на сцену девочки появляется эта народная артистка с гигантскими портновскими ножницами, хватает эту девочку за лиф, оттягивает его и перерезает ей бретельки. И с проклятьями убегает. Девочка схватила эти бретельки и весь выход танцевала, держа вот так руки и делая вид, как будто так и надо. Потом естественно, ей их зашили. Это был мой первый год работы в Большом театре».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Николай Цискаридзе рассказал о встрече с преступником в детстве
Поиск по меткам
балетвоспоминания
персоны
Светлана БондарчукМарина СемёноваНиколай Цискаридзе
театры
Большой театр

фотографии >>
«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета фотографии
«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета фотографии
«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета фотографии
«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Тофик Мовлави
24 мая ушёл из жизни актёр Тофик Мовлави.
Владимир Крупин
23 мая ушёл из жизни актёр Владимир Крупин.
Александр Ковалёв
22 мая ушёл из жизни каскадёр Александр Ковалёв.
Елена Муратова
22 мая ушла из жизни актриса Елена Муратова.
Виталий Гоннов
21 мая ушёл из жизни режиссёр Виталий Гоннов.

День рождения >>

Сергей Агафонов
Кристина Александрова
Варвара Андреева
Алла Ельяшевич
Игорь Литовкин
Анна Молчанова
Юрий Родионов
Вячеслав Шалевич
Мария Шукшина
Пол Беттани
Паоло Бригулья
Мари Бюнель
Ирасема Дилиан
Кристофер Ли
Джозеф Файнс
Ладислав Худик
все родившиеся 27 мая >>

Афиша кино >>

Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
Полная паранойя
триллер
Норвегия, 2023
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
Суперпташки: Улётная миссия
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен