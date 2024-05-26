«Стекло в пуантах, бритвы и иголки — это всё правда»: Николай Цискаридзе о мстительности артистов балета

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Построенный город, тысячи костюмов и исторических деталей: завершились съемки «Злого города» с Алексеем Гуськовым

Новая награда Миядзаки и Ко, юбилей Дигимонов, продажа студии Массаки Юасы и фанатский «Берсерк»

От золотой пальмовой ветви до украденных $3,5 миллиардов: главные новости аниме за неделю

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«Матильда»: Ну и что же тут криминального?

В ночь с 26 на 27 мая, 02:20, viju TV1000 русское