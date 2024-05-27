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На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова

27 мая
2024 год

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27 мая 2024
26 мая в кинотеатре «КАРО 11 Октябрь» состоялась премьера семейного фильма «Манюня: Приключения в Москве». Среди гостей показа были актёры картины Евгений Петросян, Екатерина Темнова, Карина Мнацаканян и Джульетта Степанян, а также Софья Каштанова, Лиза Моряк, Эвелина Блёданс, Женя Малахова, Дарья Калмыкова, Янина Студилина и многие другие.

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Евгений Петросян

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Екатерина Темнова

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Карина Мнацаканян

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Джульетта Степанян

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Софья Каштанова с сыном

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Наталья Земцова с сыном

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Дарья Калмыкова с сыном

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Лиза Моряк

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Янина Студилина

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Эвелина Блёданс с сыном

На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова
фото: Женя Малахова

В широкий прокат картина «Манюня: Приключения в Москве» выходит уже 30 мая.

«Манюня: Приключения в Москве»
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обсуждение >>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   27.05.2024 - 20:10
Петросян менялся до лет 60, а потом остановился. Тоже колодец или ручей нашел. Приятно выглядит) читать далее>>
Всего сообщений: 1
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На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова фотографии
На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова фотографии
На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова фотографии
На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова фотографии
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