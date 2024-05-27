На каникулы: Евгений Петросян, Янина Студилина и Софья Каштанова

Интервью
Актриса – о сериале «Первый класс», эмоциональной трансформации своей героини и репрезентации женщин на российских экранах
Главная тема
По следам Макса Рокатански и Фуриосы
Новости кино
В кино с 27 июня
Лайфстайл
Церемония вручения премии телеканала RU.TV
Спутник телезрителя
В ночь с 24 на 25 мая, 00:05, Культура
Лайфстайл
Старомодно ранний брак
Новости кино
Премьера второго сезона приключенческого детектива состоится 27 мая в эфире НТВ
Лайфстайл
Церемония закрытия фестиваля
обсуждение >>