«Меня украли»: Света Светикова рассказала, как её похитил маньяк

Актриса мюзиклов и певица Света Светикова
дала большое интервью Лауре Джугелии
, в котором рассказала о том, что в 18 лет была похищена маньяком и спаслась, вступив с ним в диалог.
«К сожалению, я пережила похищение. Не хочу вдаваться в подробности. Этот человек уже отсидел своё и, насколько я знаю, этого человека больше нет в живых. Это был серийный маньяк. Мне было 18 лет. Села в такси, а оказалось, что это не такси. Он меня отпустил. Других не отпускал, а меня отпустил, потому что я с ним говорила. Я недавно фильм, кстати, смотрела про девочку, которая одна-единственная осталась в живых, потому что она смогла поговорить с похитителем. Вот у меня такая же история. Я стала ему другом, он мне доверился»
.
Этим воспоминанием артистка поделилась, рассказывая о другом не менее неприятном случае — поездке “далеко-далеко” на корпоратив в компании участниц разных сезонов шоу «Фабрика звёзд».
«Прилетели мы кое-куда далеко-далеко, и нас было очень много фабриканток (только девчонок возили) и вокруг было очень много темпераментных мужчин. Я этих мужчин сразу чую и я их боюсь. И смотрю: все девчонки прям млеют от внимания. А я понимаю, что это просто опасно. Там даже двери не закрывались в отеле. Я вышла из ванной, у меня на диване сидел мужик. И пел мне «Belle»
(партия Квазимодо из мюзикла «Нотр-дам де Пари», в котором Светикова исполняла роль Эсмеральды — прим. ред.). А ещё у него была пушка большая. Я похвалила его таланты и выпроводила. Это страшно. У меня там была одна моя подруженька, фабрикантка. И она вся тоже обомлела от такого количества внимания. Там же вообще кроме нас не было ни одной женщины, только мужчины. Мы на тот момент уже выступили. Я её за шкирку затащила в машину и говорю: “Сиди и не вылезай, потому что скоро будет плохо”. И я её запихнула в машину, она сидела, а другие девочки согласились поехать дальше, в гости. Ну и вернулись некоторые с большими подарками»
.
Светикова давно не работает на корпоративах, называя это “омерзительной историей”. «Самый мерзкий был корпоратив в Каннах. Молодые мальчики, парню исполнялось 19, и они втроём справляли. Самое смешное, что они даже не знали, кто я. Они хотели “девочек из Фабрики”. Но они имели ввиду группу «Фабрика». А привелзи Дайнеко, Ирсен Кудикову и меня. Они говорят: Это кто? Я должна была там спеть около пяти песен, спела две и сказала, что больше не могу. Это было омерзительно. Ещё заставили разуться, потому что это была яхта. Заплатили хорошо, но на это было наплевать, потому что это было очень унизительно»
.
обсуждение >>