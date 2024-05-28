Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Сериал «Ректор»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Арсений Попов стал ведущим шоу «Чудо»

28 мая
2024 год

Лайфстайл >>
28 мая 2024

Телеканал НТВ приступил к съёмкам нового развлекательного проекта для всей семьи «Чудо». Ведущим шоу стал актёр и юморист Арсений Попов.

Арсений Попов стал ведущим шоу «Чудо»

«Чудо» – это программа, где балом правят дети. Юные гости вместе с родителями приходят в студию, чтобы удивить зрителей своими умениями, а также рассказать о себе всей стране. Это не конкурс, не шоу талантов, здесь не будет строгого жюри, никто не станет выставлять оценки. А это значит, что не будет проигравших и горечи поражения. Только искренние улыбки, заразительный смех, детская непосредственность и самые чудесные юные жители России.

Арсений Попов стал ведущим шоу «Чудо»

«Все дети безумно талантливые! Я обратил внимание, что они, конечно, гораздо честнее взрослых. И с ними тоже надо быть честным, потому что они чувствуют фальшь на интуитивном уровне. Поэтому я не придумываю какие-то способы общения с детьми, мне правда с ними интересно. Единственное, о чём я попросил сценаристов – это не рассказывать мне о самих номерах. То есть всё, что показывают дети, я вижу в первый раз вместе со зрителями. И те эмоции, которые у меня возникают: удивление или восторг от увиденного – они настоящие!», – рассказал Арсений Попов.

Премьера шоу «Чудо» состоится в новом телевизионном сезоне.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
телешоу
персоны
Арсений Попов

анонс

Сериал «Ректор»

Скорбим

Богдан Козак
28 мая ушёл из жизни актёр Богдан Козак.
Александр Самсонов
27 мая ушёл из жизни оперный певец Александр Самсонов.
Георгий Нестер
26 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Георгий Нестер.
Владимир Воронцов
25 мая ушёл из жизни театральный режиссёр Владимир Воронцов.
Николай Коваль
24 мая ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Николай Коваль.

День рождения >>

Майя (Мая-Гозель) Аймедова
Сергей Астахов
Наталья Вилькина
Георгий Дрозд
Вероника Изотова
Мария Миронова (II)
Андрей Панин
Сергей Паршин
Лия Элиава
Джесси Брэдфорд
Мариана Димитрова
Ромен Дюрис
Джастин Керк
Моника Кина
Жан-Пьер Лео
Лешек Хердеген
все родившиеся 28 мая >>

Афиша кино >>

Маленький Будда
драма, исторический фильм
Великобритания, Франция, Италия, Лихтенштейн, 1993
Винни-Пух: Кровь и мёд 2
триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2024
Мария Монтессори: Воспитание любовью
биография, драма
Франция, 2024
(Не)идеальные мужчины
комедия
Италия, 2023
Беспредельные путешествия во времени
криминальный фильм, научная фантастика, триллер
Австралия, 2023
Как стать королём
комедия, мелодрама
США, 2023
Круиз. В поисках сокровищ
приключения, семейное кино
Нидерланды, 2022
Мёртвые не причиняют боли
вестерн, драма, мелодрама
Дания, Канада, Мексика, 2023
Незнакомцы. Начало
фильм ужасов
США, 2024
Полная паранойя
триллер
Норвегия, 2023
Сплетение судеб
драма, экранизация
Бельгия, Италия, Канада, Франция, 2023
Суперпташки: Улётная миссия
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Испания, Италия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?