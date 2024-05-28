Арсений Попов стал ведущим шоу «Чудо»

Телеканал НТВ
приступил к съёмкам нового развлекательного проекта для всей семьи «Чудо». Ведущим шоу стал актёр и юморист Арсений Попов
.
«Чудо» – это программа, где балом правят дети. Юные гости вместе с родителями приходят в студию, чтобы удивить зрителей своими умениями, а также рассказать о себе всей стране. Это не конкурс, не шоу талантов, здесь не будет строгого жюри, никто не станет выставлять оценки. А это значит, что не будет проигравших и горечи поражения. Только искренние улыбки, заразительный смех, детская непосредственность и самые чудесные юные жители России.
«Все дети безумно талантливые! Я обратил внимание, что они, конечно, гораздо честнее взрослых. И с ними тоже надо быть честным, потому что они чувствуют фальшь на интуитивном уровне. Поэтому я не придумываю какие-то способы общения с детьми, мне правда с ними интересно. Единственное, о чём я попросил сценаристов – это не рассказывать мне о самих номерах. То есть всё, что показывают дети, я вижу в первый раз вместе со зрителями. И те эмоции, которые у меня возникают: удивление или восторг от увиденного – они настоящие!»
, – рассказал Арсений Попов.
Премьера шоу «Чудо» состоится в новом телевизионном сезоне.
обсуждение >>