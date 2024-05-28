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Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца

28 мая
2024 год

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28 мая 2024

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли Вивьен отказалась от фамилии отца. Как сообщает издание People, в афише мюзикла «Аутсайдеры», который Вивьен помогала продюсировать матери, она значится просто как Вивьен Джоли.

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
фото: Анджелина Джоли с детьми

Старшая дочь Захара ранее тоже отказалась от фамилии отца. По словам инсайдеров, Джоли сама постоянно настраивает детей против него. Однако у Питта хорошие отношения с дочерью Шайло. Недавно она призвала родителей к примирению в честь её 18-летия. Якобы Шайло устала от постоянных разборок и судов звёзд, которые ей приходится наблюдать. Ранее также стало известно, что после совершеннолетия девушка решила переехать жить к отцу.

Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца
фото: Шайло Джоли-Питт
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Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца фотографии
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца фотографии
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца фотографии
Дочь Брэда Питта и Анджелины Джоли отказалась от фамилии отца фотографии
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