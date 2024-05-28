Аня Тейлор-Джой рассказала, как ей сделали предложение

В недавнем интервью Letterboxd Аня Тейлор-Джойрассказала о своём любимом фильме и поделилась личной историей, которая с ним связана. Как оказалась, актриса обожает «Форреста Гампа», а на той самой скамейке, которая фигурирует в фильме, её супруг Малькольм МакРей сделал ей предложение.
«Форрест Гамп», я люблю этот фильм, я скучаю по таким фильмам. Просто огромные эпические саги, в которых ты ощущаешь каждую эмоцию на свете, и в них есть что-то вроде прекрасной поэзии», – поделилась Аня. А после она рассказала про трогательный момент из их с Малькольмом семейной жизни: «Это произошло случайно на скамейке из «Форрест Гампа» в Саванне. Абсолютно случайно, и он парень из Алабамы. А я блондинка. Так уж получилось. Я слышу эту музыку и плачу, как ребенок», — продолжила она, намекая, насколько похожа на героиню Дженни из культового фильма.
фото: Робин Райт в роли Дженни
Скамейка с автобусной остановки, на которой Форрест рассказывал о своих путешествиях и приключениях, была реквизитом фильма, и с тех пор помещена в Музей истории Саванны в Джорджии. Тем не менее, на том же самом месте была установлена другая скамейка, что сделало место популярным среди туристов и поклонников фильма.
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